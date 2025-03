EQS-News: 25 Jahre Börsengang der Rational AG - Aus der Perle am SDAX wird das Juwel am deutschen Aktienmarkt

EQS-News: RATIONAL AG / Schlagwort(e): Sonstiges

25 Jahre Börsengang der Rational AG - Aus der Perle am SDAX wird das Juwel am deutschen Aktienmarkt



03.03.2025 / 09:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





RATIONAL AG - Pressemitteilung

25 Jahre Börsengang der Rational AG - Aus der Perle am SDAX wird das Juwel am deutschen Aktienmarkt

Landsberg am Lech, 3. März 2025 – Seit nunmehr 25 Jahren schreibt Rational Börsengeschichte. Der erste Handelskurs lag bereits 50 % über dem Ausgabepreis von 23 Euro. Zunächst wurde Rational unterschätzt, während Technologieaktien stark gehypt wurden. "Rational - sexy wie Pichelsteiner Eintopf", lautete die wenig schmeichelhafte Überschrift einer großen Tageszeitung.

Während nur ein Viertel der rund 140 Börsengänge aus 2000 heute noch mit teils deutlichen Kursabschlägen am Parkett sind, wird Rational 25 Jahre später anders bewertet. „Sie sind unser bestes Pferd im Stall“ oder „Das Juwel am deutschen Aktienmarkt“, sind Komplimente von Bankern und Finanzjournalisten, berichtet Stefan Arnold, Leiter Investor Relations. Rational steht mit einem rund 38-fachen Kursplus mit an der Spitze der besten Börsengänge von 2000. Mit 867,50 Euro hat sie einen der höchsten Kurse aller deutschen Aktien. „An einen Aktiensplitt denken wir nicht, wir sehen diesen hohen Kurs als Qualitätsmerkmal“, erklärt Finanzvorstand Jörg Walter. Ein KGV von 40 signalisiert das Vertrauen in die Unternehmensqualität. DAX-Werte liegen im Schnitt bei unter 20. (Alle Daten Stand: 28.2.2025, Xetra)

Nicht nur die Aktie glänzt – auch Rational selbst wartet mit beeindruckenden Kennzahlen auf. 9 % pro Jahr stieg der Umsatz in den letzten 10 Jahren. Mit einer EBIT-Marge von 26 % ist Rational ähnlich profitabel wie Unternehmen aus der Softwarebranche. Der weltweite Marktanteil beträgt fast 50 % und mit einem Net Promoter Score von 60 ist die Kundenzufriedenheit herausragend. Rund 90 % der Mitarbeiter sind stolz darauf, bei Rational zu arbeiten. Der Vorstand sieht die Grundlagen für den Erfolg im soliden und nachhaltigen Geschäftsmodell. „Unsere Lösungen decken den wachsenden Bedarf nach innovativen Kochsystemen und helfen Kunden, mit Fachkräftemangel und steigenden Kosten umzugehen“, erklärt Vorstandsvorsitzender Dr. Peter Stadelmann.

„Nur wenn Produkte und Lösungen gute Investitionen für Kunden sind, kann auch eine Aktie langfristig eine gute Investition sein“, erklärt CFO Jörg Walter. „Die Rational-Aktie steht für die Philosophie, dass gute Finanzkennzahlen und ein guter Aktienkurs das Ergebnis eines herausragenden Kundennutzens sind“, ergänzt er. 2009 wurde die Rational-Aktie, damals als „Perle im SDAX“ bezeichnet, in den MDAX aufgenommen. Heute ist Rational ein festes Mitglied des MDAX. Trotz einer Mitarbeiterzahl von nur rund 2.700, was ein Fünftel des MDAX-Durchschnitts ausmacht, rangiert Rational mit einer Marktkapitalisierung von rund 10 Milliarden Euro vor manchen Weltkonzernen.

„Seit nunmehr 16 Jahren höre ich Investoren, die vom Unternehmen begeistert sind, aber die Aktie immer für viel zu hoch bewertet halten“, erläutert IR-Leiter Arnold. Dabei gab es immer wieder gute Einstiegschancen. Externe Schocks wie die Dotcom-Blase, die Finanzkrise oder Corona zogen alle Aktien nach unten, auch Rational musste Rückgänge von bis zu zwei Dritteln hinnehmen. Gute Geschäftsergebnisse und Produktinnovationen waren stets Treiber für die langfristig erfolgreiche Kursentwicklung. Im Schnitt rund 15 % ist die jährliche Kurssteigerung für Investoren der ersten Stunde – plus rund 130 Euro an Dividenden je Aktie.

Die Zukunft von Rational bleibt vielversprechend. CEO Dr. Peter Stadelmann sieht großes Wachstumspotenzial: „Der Anteil der Kunden, die unsere Technologie nutzen, ist noch gering, und neue Lösungen wie der iHexagon, ConnectedCooking und ein lokaler Combi-Dämpfer in China bieten großes Potenzial“, ist er optimistisch. Mittelfristig erwartet er Wachstumsraten im oberen einstelligen Prozentbereich.

„Investoren, die langfristig denken, passen gut zu uns“, resümiert Stadelmann. „Und da mir Pichelsteiner Eintopf genauso gut schmeckt wie 25 Jahre Rational-Börsengeschichte, steht er an diesem besonderen Tag auf der Speisekarte in unseren Betriebsrestaurants“, schließt Stadelmann mit einem Augenzwinkern.

Ausführliche Informationen sind auf der RATIONAL-Homepage unter rat.ag/aktie-25 verfügbar.

Ansprechpartner:

Rational Aktiengesellschaft

Stefan Arnold / Leiter Investor Relations

Tel. +49 (0)8191 327-2209

Fax +49 (0)8191 327-72 2209

E-Mail: ir@rational-online.com

rational-online.com

Redaktionshinweis:

Rational ist der weltweite Markt- und Technologieführer für innovative Kochsysteme in der gewerblichen Speisenzubereitung. Der Kundenstamm reicht von Restaurants und Hotels über Betriebskantinen, Krankenhäuser, Schulen, Universitäten, Militär, Gefängnisse und Altenheime bis hin zu Schnellrestaurants, Partyservices, Supermärkten, Bäckereien und Imbissbuden, Metzgereien, Tankstellen und Lieferdiensten einschließlich sogenannter Geisterküchen.

Gemäß Unternehmenseinschätzung liegt das weltweite Marktpotenzial für Combi-Dämpfer bei 4,8 Millionen Kunden, von denen noch rund 75 Prozent traditionelle Kochgeräte nutzen. Mit dem iCombi, dem iVario und dem iHexagon, den intelligenten Kochsystemen, können all diese Geräte ersetzt werden. Kunden verbessern dadurch die Qualität ihrer Speisen und sparen bares Geld. Dazu bietet RATIONAL eine Vielzahl von Dienstleistungen für Kunden an, wie Zubehör, Pflegeprodukte, Ersatzteile, Schulungen und technische Services.

Ergebnisse der einzigartigen Kundennutzenphilosophie sind Marktführerschaft, Wachstum, Profitabilität und Stabilität, die sich in folgenden Kennzahlen aus 2024 ausdrücken: 50 Prozent Weltmarktanteil, 1.194 Millionen Euro Umsatz, 314 Millionen Euro EBIT, 26 Prozent EBIT-Marge, 78 Prozent Eigenkapitalquote.

03.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: RATIONAL AG Siegfried-Meister-Straße 1 86899 Landsberg am Lech Deutschland Telefon: 0049 8191 327 2209 Fax: 0049 8191 327 722209 E-Mail: ir@rational-online.com Internet: www.rational-online.com ISIN: DE0007010803 WKN: 701080 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2093785

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2093785 03.03.2025 CET/CEST