EQS-News: Nordex Group erhält Auftrag von Auren Energia über 112 MW in Brasilien

Hamburg, 3. März 2025. Die brasilianische Energieholding Auren Energia hat die Nordex Group mit der Lieferung und Errichtung von 19 Anlagen des Typs N163/5.X beauftragt. Der 112-MW-Auftrag umfasst auch den Service der Turbinen für einen Zeitraum von zunächst 15 Jahren, mit mehreren Optionen zur Verlängerung auf bis zu 30 Jahre.

Die Anlagen sind für den Windpark Cajuína 3 bestimmt, der Teil des Windparks Cajuína im Bundesstaat Rio Grande do Norte in der Gemeinde Lajes ist. Die 19 Turbinen werden Anfang 2026 mit einer Nennleistung von je 5,9 MW geliefert und auf 120 Meter hohen Betontürmen errichtet. Die Inbetriebnahme ist im Herbst 2026 geplant.

In den vergangenen Jahren hat die Nordex Group bereits insgesamt 120 Turbinen des Typs N163/5.X mit einer Gesamtleistung von 684 MW für den Windparkkomplex Cajuína für die Ausbaustufen Cajuína 1 und Cajuína 2 geliefert und installiert.

Auren Energia im Profil

Auren Energia (AURE3) ist Brasiliens drittgrößter Energieproduzent und ein führender Energiehändler auf dem brasilianischen Markt, der sich auf 100 % erneuerbare Energien spezialisiert hat. Das Unternehmen ist in neun brasilianischen Bundesstaaten tätig und besitzt 39 Energieanlagen, die Wind-, Solar- und Wasserkraft erzeugen, mit einer installierten Gesamtkapazität von 8,8 GW. Mit einem kompletten Portfolio an Energie- und Nachhaltigkeitslösungen bietet Auren Produkte zur Verbesserung der Energieeffizienz an, um Unternehmen unterschiedlicher Größe sowohl im Einzel- als auch im Großhandel zu unterstützen. Eines der Ziele des Unternehmens ist es, einen Beitrag zur Klimaagenda zu leisten und Unternehmen beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu unterstützen. Die Aktien von Auren werden unter dem Novo Mercado-Segment B3 gehandelt, und das Unternehmen ist Bestandteil des Corporate Sustainability Index (ISE) und des Ibovespa-Index B3. Das unterstreicht sein Engagement bei der Übernahme der besten Corporate-Governance-Praktiken und der Befolgung der Grundsätze Transparenz, Gerechtigkeit und Integrität seiner Geschäfte.

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 57 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,3 Mrd. EUR im Jahr 2024. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.400 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

