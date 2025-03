Feste Zinsen mit nachhaltig ausgerichteten Projekten

Werbung. Freuen Sie sich auch auf den Frühling? Am vergangenen Fastnachtswochenende gab uns Mutter Natur mit strahlendem Sonnenschein und zweistelligen Temperaturen ja schon einen ersten Vorgeschmack auf den Frühling. Nach den tristen Wintermonaten gibt es für mich kaum etwas Schöneres, als draußen die ersten Sonnenstrahlen zu genießen. Okay, für manche von uns beginnt der Frühling nicht nur mit guter Laune, sondern direkt auch mit tränenden Augen und einer laufenden Nase – denn Hasel, Erle und Weide stehen bereits in voller Blüte. Doch ob mit oder ohne Heuschnupfen: Die Natur ist ein Wunder, das wir bewahren müssen. Nachhaltigkeit spielt dabei eine entscheidende Rolle – auch in der Finanzwelt. Zwar ist das Thema in den aktuellen Schlagzeilen etwas in den Hintergrund getreten, doch es bleibt relevanter denn je.

Deshalb habe ich heute eine Anlagemöglichkeit ausgewählt, die für Sie nicht nur finanziell interessant sein könnte, sondern auch einen Beitrag zum Erhalt unserer Umwelt leisten kann: unseren aktuellen DekaBank Green Bond. Doch was genau verbirgt sich hinter einem solchen „Green Bond“? Werfen wir mal einen genaueren Blick darauf …

Anders als klassische Festzins-Anleihen stehen die Emissionserlöse aus Green Bonds nicht für die allgemeine Geschäftstätigkeit der Emittentin zur Verfügung, sondern sind zweckgebunden. Denn Green Bonds sind Anleihen, mit denen die Emittentin nachhaltige und klimaschonende Projekte wie Windkraft- und Solaranlagen oder energieeffiziente Gebäude (re-)finanziert. Wie gewöhnliche Festzins-Anleihen zahlen Green Bonds Zinsen und werden am Ende der Laufzeit zum Nennbetrag zurückgezahlt. Die Zins- und Rückzahlung hängen auch hier von der Bonität der Emittentin ab und nicht vom „grünen“ Kreditportfolio selbst. Der einzige, aber entscheidende Unterschied ist daher die Verwendung der Investorengelder für Projekte, die Nutzen für die Umwelt stiften und zu einer nachhaltig ausgerichteten Wirtschaft beitragen können. Die finanzierten Projekte verfolgen das Ziel, einen Beitrag zur Eindämmung des Klimawandels zu leisten und/oder die Natur zu schützen.

Die DekaBank hat dafür eigens ein Regelwerk definiert, das sogenannte „Green Bond Framework“. Selbstverständlich basiert auch unsere neue „DekaBank 2,10 % Festzins-Anleihe Green Bond 03/2028“ strikt auf diesen Vorgaben. Das Green Bond Framework folgt international anerkannten Grundsätzen für grüne Anleihen und regelt klar, wie die von den Investoren eingesammelten Gelder verwendet und verwaltet werden. So wird das Kapital zur Finanzierung oder Refinanzierung von Anlagen, Entwicklung, Bau, Betrieb, Verteilung, Infrastruktur und Wartung von erneuerbaren Energiequellen verwendet. Ebenfalls erlaubt sind Kredite zur Finanzierung oder Refinanzierung von neuen oder bestehenden energieeffizienten Gewerbeimmobilien in Deutschland, Großbritannien und Frankreich. In dem Projektbewertungs- und Auswahlprozess ist geregelt, dass die Erlöse aus DekaBank Green Bonds für geeignete grüne Darlehen verwendet werden.

Darüber hinaus gibt es eine externe Prüfung und es erfolgt eine regelmäßige Berichterstattung. Jährlich wird ein Impact- und Allokationsbericht veröffentlicht, der einen Überblick über die Verwendung der Emissionserlöse der bereits emittierten Green Bonds sowie die ökologische Auswirkung gibt. Das können Investierende einfach und transparent im Internet verfolgen: den Allokations- und Wirkungsbericht finden Sie auf der Investor Relations-Webseite der DekaBank unter https://www.deka.de/deka-gruppe/investor-relations/eigene-emissionen/green-bonds.

Auch an die Emittentin selbst bestehen bei Green Bonds diverse Anforderungen. So hat sichdie DekaBank verpflichtet, nationale und internationale Standards wie den UN Global Compact, Equator Principles und den Deutschen Nachhaltigkeitskodex einzuhalten und einen Beitrag zum Pariser Klimaabkommen zu leisten. Unter anderem hat die Deka außerdem das UN Regelwerk für verantwortungsbewusste Investments (UN Principles for Responsible Investment, kurz UN PRI) unterzeichnet, ist Mitglied der ICMA Green & Social Bond Principles und Partner der Climate Bonds Initiative.

Durch die Wahl nachhaltig orientierter Investments, können Sie als Anlegerin und Anleger einen Beitrag leisten, die Natur im Gleichgewicht zu halten.

2,1 Prozent Zinsen pro Jahr und vollständiger Kapitalschutz* bei Fälligkeit

Die DekaBank 2,10 % Festzins-Anleihe Green Bond 03/2028 (WKN DK1D8Q) ist eine Inhaberschuldverschreibung der DekaBank mit fester Laufzeit und fester Verzinsung. Anlegende erhalten jährlich am 27. März eine Zinszahlung in Höhe von 2,1 Prozent bezogen auf den Nennbetrag. Am Ende der 3-jährigen Laufzeit besteht ein Kapitalschutz durch die DekaBank bezogen auf den Nennbetrag, denn die Rückzahlung der Anleihe erfolgt unabhängig von den Entwicklungen der Kapitalmärkte am 27. März 2028 zum Nennbetrag.

Wie bei jeder Schuldverschreibung ist aber das Emittentenrisiko zu beachten, weil insbesondere im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank Verluste bis hin zum Totalverlust des investierten Nennbetrags drohen würden.

Die Zeichnung läuft vom 03.03.2025 bis 24.03.2025 (10 Uhr), vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung der Zeichnungsfrist. Der Emissionspreis beträgt 1.000 Euro.

* Kapitalschutz durch die Emittentin zum Laufzeitende, bezogen auf den Nennbetrag

Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Finanzinstruments dar und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Diese Werbeinformation enthält nicht alle relevanten Informationen zu diesem Finanzinstrument. Vor einer Anlageentscheidung in Zertifikate wird potenziellen Anlegern empfohlen, den Wertpapierprospekt zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts durch die zuständige Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt und eventuelle Nachträge können unter https://www.deka.de/deka-gruppe/wertpapierprospekte unter dem Reiter „EPIHS-II-24“, die Endgültigen Bedingungen unter https://mmscache.deka.de/DE000DK1D8Q2_FT.pdf ; heruntergeladen werden. Sämtliche Wertpapierinformationen sind ebenfalls bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale (www.deka.de), 60625 Frankfurt kostenlos erhältlich.

Sollten Kurse / Preise genannt sein, sind diese freibleibend und dienen nicht als Indikation handelbarer Kurse / Preise. Die hier genannten Werte dienen der Erläuterung des Auszahlungsprofils dieses Finanzinstruments. Die Werte sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Verkaufsbeschränkung: Auf besondere Verkaufsbeschränkungen und Vertriebsvorschriften in den verschiedenen Rechtsordnungen wird hingewiesen. Insbesondere dürfen die hierin beschriebenen Finanzinstrumente weder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika noch an bzw. zugunsten von U.S.-Personen zum Kauf oder Verkauf angeboten werden.

DekaBank: ein ausgezeichneter Zertifikate-Anbieter!

Mehr Informationen unter www.scopeexplorer.com/scope-awards/2025/certificate/winners, www.zertifikateawards.de

sowie unter https://www.deutscher-zertifikatepreis.de/gewinner-2024/

Charlotte Neugebauer ist Leiterin Zertifikate & Produktvermarktung bei der DekaBank.