2,7 Prozent Teuerungsrate
US-Inflation fällt weniger stark aus als befürchtet
onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Shutterstock.com/Miha Creative
Die Inflation in den USA ist im Juli weniger stark ausgefallen als erwartet. Der Verbraucherpreisindex (Consumer Price Index, CPI) stieg laut dem am Nachmittag veröffentlichten Bericht der US-Statistikbehörde um 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Zuvor war befürchtet worden, dass die von US-Präsident Trump verhängten Strafzölle eine stärkere Teuerungsrate mit sich bringen würden. Die US-Aktienindizes reagierten vorbörslich mit Gewinnen auf die Nachricht: Der Dow Jones legte um rund 0,5 Prozent zu, der S&P 500 um 0,6 Prozent.
onvista Premium-Artikel
Trading-ImpulsDeutsche Immobilien-Aktie hat 30 Prozent Kurspotenzial – wenn der Ausbruch gelingtheute, 15:30 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeDie Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion09. Aug. · onvista-Partners
Das könnte dich auch interessieren
Abwärtstrend des Softwarekonzerns setzt sich fortDax-Schwergewicht SAP gibt weiter nachheute, 12:10 Uhr · dpa-AFX
Gewinnmitnahmen nach Dax-Fantasie-RallyNemetschek-Aktie verliert kräftigheute, 14:13 Uhr · dpa-AFX
Trotz SicherheitsbedenkenTrump erwägt Verkauf abgespeckter neuer Nvidia-Chips an Chinaheute, 07:28 Uhr · Reuters
US-AutobauerFord plant erschwinglichere E-Autos als Antwort auf Billig-Konkurrenzheute, 07:26 Uhr · Reuters