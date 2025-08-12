Werbung ausblenden
2,7 Prozent Teuerungsrate

US-Inflation fällt weniger stark aus als befürchtet

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Shutterstock.com/Miha Creative

Die Inflation in den USA ist im Juli weniger stark ausgefallen als erwartet. Der Verbraucherpreisindex (Consumer Price Index, CPI) stieg laut dem am Nachmittag veröffentlichten Bericht der US-Statistikbehörde um 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Zuvor war befürchtet worden, dass die von US-Präsident Trump verhängten Strafzölle eine stärkere Teuerungsrate mit sich bringen würden. Die US-Aktienindizes reagierten vorbörslich mit Gewinnen auf die Nachricht: Der Dow Jones legte um rund 0,5 Prozent zu, der S&P 500 um 0,6 Prozent.

