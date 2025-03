Aktien Europa: Kräftige Kursgewinne - Bauwerte gefragt

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Mittwoch deutlich zugelegt und damit die Vortagesschwäche überwunden. Sie reagierten damit auf Pläne zu umfangreichen Investitionen in die Infrastruktur und Rüstung in Deutschland. Die Schuldenbremse soll für Verteidigungsausgaben gelockert und zudem ein Sondervermögen für Infrastruktur mit 500 Milliarden Euro geschaffen werden. Der alte Bundestag soll die Änderungen rasch beschließen.

Der EuroStoxx 50 gewann am Mittag 2,2 Prozent auf 5.505,80 Punkte. Außerhalb der Eurozone stieg der Schweizer SMI um 0,69 Prozent auf 13.096,47 Zähler. Der britische FTSE 100 legte um 0,55 Prozent auf 8.806,89 Punkte zu.

UBS-Experte Maximilian Kunkel äußerte sich positiv zu den Absichten der größten Volkswirtschaft Europas: "Das entschlossene, reformorientierte Vorgehen der neuen Regierung könnte das Vertrauen von Unternehmen und Verbrauchern deutlich verbessern und gepaart mit weiteren Zinssenkungen der EZB privatwirtschaftliche Ausgaben ankurbeln, bevor fiskalpolitische Impulse zum Tragen kommen." Dies könnte aus seiner Sicht auch einen wichtigen Ausgleich gegenüber den Unsicherheiten um die US-Handelspolitik mit sich bringen.

Infrastrukturwerte legten deutlich zu. Saint-Gobain gewannen knapp acht Prozent und Holcim 5,5 Prozent. Auch Aktien von Bahnzulieferern waren gefragt.

Autowerte erholten sich angesichts der Hoffnungen auf positive konjunkturelle Impulse von den jüngsten Rückschlägen durch die US-Zollpolitik. Renault gewannen etwa 3,8 Prozent.

Etwas ins Stocken kam dagegen die Rally der Rüstungswerte nach dem jüngsten Aufwärtsschub. Eine Ausnahme war Thales , die um über sechs Prozent kletterten. "Angesichts der Zeitenwende für die europäische Rüstungsindustrie gingen die positiven Jahreszahlen fast unter," schrieb Analyst Robert Czerwensky von der DZ Bank, der die Aktie von "Halten" auf "Kaufen" anhob.

Schwächer tendierten dagegen die am Vortag noch gefragten defensiven Werte. Am Ende des Feldes lagen die Immobilientitel. Kräftig anziehende Anleiherenditen setzten den zinssensitiven Werten zu./mf/jha/