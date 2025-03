ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Bilfinger auf 70 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bilfinger von 59 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Industriedienstleister baue seine Erfolgsbilanz mit der Übererfüllung der Markterwartungen weiter aus, schrieb Analyst Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Zahlen zum vierten Quartal hätten die Konsensschätzungen in puncto Profitabilität und Liquidität erneut übertroffen. Auch der Ausblick - insbesondere für den Free Cashflow - liege weit vor der Markterwartung./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2025 / 07:58 / CET

