SMA Solar will 2025 wieder operativ Geld verdienen - Verlust im Jahr 2024

Der Wechselrichter-Hersteller SMA Solar will nach einem operativen Verlust im vergangenen Jahr wieder schwarze Zahlen schreiben. Für 2025 wird ein Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 70 bis 110 Millionen Euro angepeilt, wie das Unternehmen am Mittwoch bei Vorlage von vorläufigen Zahlen im hessischen Niestetal mitteilte. Das ist so viel, wie Analysten auf ihren Zetteln haben. 2024 machte der Wechselrichter-Hersteller auf Basis vorläufiger Zahlen einen operativen Verlust von 16 Millionen Euro, nach einem Plus von 311 Millionen Euro im Vorjahr.

Gründe für diese Entwicklung seien unter anderem Kostensteigerungen sowie Wertminderungen auf Vorräte und Rückstellungen im Zusammenhang mit dem Sparprogramm, hieß es. Unter dem Strich stand ein Fehlbetrag von 117,7 Millionen Euro. 2023 hatte das Unternehmen hier noch einen Gewinn von 225,7 Millionen Euro ausgewiesen.

Der Umsatz soll im laufenden Jahr 1,5 Milliarden bis 1,65 Milliarden Euro erreichen. Im vergangenen Jahr schrumpften die Erlöse um 19,7 Prozent auf 1,53 Milliarden Euro. Analysten haben mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet und mit einer niedrigeren Prognose für den Umsatz im laufenden Jahr. Das Unternehmen will seinen geprüften Konzernabschluss sowie den Geschäftsbericht am 27. März vorlegen.