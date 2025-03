T-Mobile US rechnet dank Übernahmen mit zusätzlichem Schub

BELLEVUE (dpa-AFX) - Die Telekom-Tochter T-Mobile US sieht wegen mehrerer Übernahmen zusätzliches Aufwärtspotenzial für ihre Jahresprognose. Neben der abgeschlossenen Übernahme des Werbespezialisten Vistar Media will das Telekom-Unternehmen auch den britischen Ad-Tech-Dienstleister Blis an sich reißen, wie es am Mittwoch in Bellevue mitteilte. Für letzteren hat T-Mobile US den Angaben zufolge 175 Millionen Euro in bar gezahlt.

Die Akquisitionen sollen im laufenden Jahr rund 250 Millionen Euro an Umsatz beisteuern und den operativen Gewinn (Ebitda) um 75 Millionen Euro erhöhen. Zusätzlich dürfte der freie Mittelzufluss (Free Cashflow) um 50 Millionen Euro zulegen./ngu/stw