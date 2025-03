Trading-Chance Deutsche Bank: Beschleunigung im Trend

Werbung

Gestern hatte die BAFIN eine Millionen-Strafe gegen die Deutsche Bank im Zusammenhang mit der Postbank verhängt. Doch auch solche Negativ-Meldungen können der aktuell sehr trendstarken Aktie nichts anhaben. Im Gegenteil: hier kamen jüngst zusätzlich positive Signale, die Potenzial für weitere Trendgewinne freisetzten. Für uns ergibt sich somit eine Trading-Chance Long innerhalb des Aufwärtstrends.

Fundamentale Lage und Bewertung

Der Umsatz konnte auch über die jüngsten beiden Krisen (Corona und Ukraine-Krieg) hinweg schrittweise gesteigert werden. 2019 wies die Deutsche Bank noch einen Umsatz von 25 Milliarden aus. In 2024 waren es, vorläufigen Zahlen zufolge knapp 29 Milliarden. Dabei beträgt die Netto-Marge über 13%. Es scheint, als entwickele sich das Geschäft trotz zahlreicher Krisen in den vergangenen Jahren stabil und stetig positiv. So kehrt das Vertrauen der Anleger auch langsam wieder zurück, obgleich natürlich in der jüngeren Vergangenheit die Papiere der Deutschen Bank noch nicht wieder ganz oben auf der Favoritenliste der angesagten Aktien standen. Gerade hier liegt unseres Erachtens aber auch eine große Chance. Der kaum bemerkte, schleichende Anstieg lässt für die Zukunft noch einiges an Potenzial und Aufmerksamkeit offen.

Günstige Bewertung und hohe Dividende

Das Kurs-/Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell nur knapp sechs. Das ist eine der günstigsten Bewertungen, die die Aktie je hatte. Zum Vergleich: 2019 war das bereinigte KGV jenseits von 300, und 2020 bei 136. Die Dividenden-Ausschüttung soll nun auch wieder steigen. Erwartet wird für das neue Geschäftsjahr eine Dividendenrendite von mehr als 5%. Für Anleger sind gerade in einem fortgeschrittenen Aktien-Bullenmarkt solche Werte von großer Relevanz. Gerne werden in einem Umfeld allgemein hoher Bewertungen jene Titel gekauft, die noch Nachholpotenzial aufgrund niedriger Bewertungen und relativ hoher Gewinn-Ausschüttungen zu haben scheinen. Dazu zählt inzwischen die Aktie der Deutschen Bank wieder.

Charttechnisch positive Signale

Das Chart-Bild zeigt den Kursverlauf der Aktie vom absoluten Beginn an. 1989 kam diese zu 18,36 Euro (umgerechnet, denn damals gab es den Euro noch nicht) an die Börse. Wir können sehen, dass hohe Volatilität ein steter Begleiter über die Historie des großen Geldhauses gewesen ist. Zu Zeiten der Russland-Krise 1998, beim Platzen der Dotcom-Blase 2000-2002 und besonders bei der Finanzkrise 2007/08 brachen die zuvor stark gestiegenen Kurse mit ungeheurer Dynamik ein. Von den Auswirkungen der Finanzkrise, bei der die Deutsche Bank einer der Hauptakteure war, hatte sich der Aktienkurs nie mehr ganz erholen können. Mit dem Corona-Crash der Börsen hatte dann aber schlussendlich auch die Deutsche Bank Aktie endlich ihr Bärenmarkttief gefunden. Bei 4,44 Euro wurde das Allzeittief markiert. Von dort aus hat sich der Aktienkurs bereits vervielfachen können. Seit 2023 hellt sich das Chart-Bild zunehmend auf. Damals wurde das große, fallende Dreieck nach oben Verlassen und der Abwärtstrend technisch in einen Bullenmarkt überführt. Ein flacher Aufwärtstrendkanal, dessen Haupt-Auflagepunkte das 2020er- und das 2023er-Tief waren, wurde im Januar 2025 nach oben dynamisch durchstoßen, so dass eine neuerliche Trendbeschleunigung innerhalb des Aufwärtstrends zu verzeichnen ist. Das nächste Etappenziel für die Bullen ist bei zirka 30 Euro gelegen. Dort verläuft eine horizontale Widerstandslinie. Später sind, je nach Marktumfeld, auch Kurse von 40 bis 60 Euro denkbar.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit: Long-Chance bei Deutsche Bank

Nehmen wir die fundamental sehr stabile Entwicklung, die starke Dividendenrendite und die technische Lage der Aktie zusammen, so ergibt sich für uns eine attraktive Trading-Chance Long auf die Deutsche Bank. Mit einem Potenzial bis zunächst 30 Euro haben wir ungehebelt 50% Kurspotenzial, welches wir durch den Einsatz eines Derivats noch zusätzlich erhöhen können.

Open End Turbo Long Optionsschein auf Deutsche Bank

Für diese Trading-Chance haben wir einen Open End Turbo Long Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat K.O.-Schwelle, wie auch Basispreis bei 14,515 Euro. Bei einem aktuellen Kurs von 20,66 Euro ergibt sich ein Hebel von 3,45. Wir haben entsprechenden Toleranzraum bei der Produktauswahl berücksichtigt, so dass der K.O. des Produktes nahe des Niveau liegt, auf dem ein Stop-Loss sinnvoll ist. Im Produkt sehen wir einen Stop-Loss bei 0,30 Euro als geeignet an. Die WKN lautet HD8R8X.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 30 Euro

Unterstützungen: 12 und 14,60 Euro

Open End Turbo Long Optionsschein auf Deutsche Bank

Basiswert Deutsche Bank WKN HD8R8X ISIN DE000HD8R8X1 Basispreis 14,515 Euro K.O.-Schwelle 14,515 Euro Typ Turbo Optionsschein Laufzeit endlos Emittent UniCredit Hebel 3,45 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,30 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.