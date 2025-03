EQS-News: Veränderungen im Vorstand der FUCHS SE

EQS-News: FUCHS SE / Schlagwort(e): Personalie

Veränderungen im Vorstand der FUCHS SE

Mannheim, 7. März 2025 – Der Aufsichtsrat der FUCHS SE und die beiden Vorstandsmitglieder Isabelle Adelt (CFO) und Dr.Sebastian Heiner (CTO) sind übereingekommen, dass die zum 31.10.2025 bzw. 31.12.2025 auslaufenden Vorstandsverträge nicht verlängert werden. Beide wollen sich in Zukunft neuen beruflichen Herausforderungen außerhalb von FUCHS widmen.

Isabelle Adelt (40) war zum 1. November 2022 als CFO in den Vorstand berufen worden. Neben den klassischen CFO-Gebieten verantwortet sie auch die Bereiche Recht, Investor Relations und Digitalisierung. Zuvor war sie in leitender Funktion bei SCHENCK PROCESS HOLDING in Darmstadt tätig. Neben dem Bereich Finanzen hat Adelt insbesondere die Einführung der SAP-Softwarelösung S/4HANA sowie die Harmonisierung von Plattformen, Prozessen und Datenstrukturen vorangetrieben.

Sebastian Heiner (46) startete im Jahr 2020 als Vice President Global Procurement bei FUCHS. Zum 1. Januar 2023 hat er den gesamten technischen Verantwortungsbereich übernommen und ist als CTO in den Vorstand der FUCHS SE berufen worden. Vor FUCHS war Heiner in verschiedenen Führungspositionen bei der BASF tätig. Heiner hat in seiner Zeit bei FUCHS die technologische Weiterentwicklung des Konzerns vorangetrieben und seine Expertise insbesondere in den Bereichen Einkauf, Produktmanagement und Produktion eingebracht.

„Wir danken Isabelle Adelt und Sebastian Heiner sehr für ihre Arbeit und ihr Engagement für die FUCHS-Gruppe“, sagt Dr. Christoph Loos, Aufsichtsratsvorsitzender der FUCHS SE. „Beide haben in den letzten Jahren wertvolle Beiträge für den Erfolg der Gruppe geleistet. Wir wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute“, ergänzt der Vorstandsvorsitzende Stefan Fuchs.

Für beide Vorstandspositionen wurden bereits Nachfolger gefunden, was einen geordneten Übergang sicherstellt.

Esma Saglik (49) wird ab 1. Mai 2025 den Verantwortungsbereich von Isabelle Adelt übernehmen. Die Betriebswirtin ist seit 2020 als CFO bei REHAU INDUSTRIES beschäftigt und bringt langjährige Erfahrung im Finanzbereich aus verschiedenen Führungspositionen in Industrieunternehmen sowie internationale Erfahrung mit.

Mathieu Boulandet (42) tritt ab 1. August 2025 die Nachfolge von Sebastian Heiner an. Der studierte Chemiker verfügt über große Expertise im Schmierstoffgeschäft nach mehr als 20 Jahren Erfahrung in internationalen Führungspositionen bei TOTAL ENERGIES und BP CASTROL. Zuletzt verantwortete er bei CASTROL das globale Marine- und Energiegeschäft.

„Mit den beiden erfahrenen Führungspersönlichkeiten Esma Saglik und Mathieu Boulandet ist FUCHS für die Zukunft hervorragend aufgestellt“, unterstreicht Aufsichtsratschef Loos.



Vertragslaufzeiten des Vorstands

Die beiden neuen Vorstände wurden für jeweils drei Jahre bestellt.

Der Vertrag von CEO Stefan Fuchs (57) läuft bis Juni 2026, die Verträge von Dr. Timo Reister (45) und Dr. Ralph Rheinboldt (57) bis Dezember 2028. Fuchs ist seit 28 Jahren im Unternehmen, seit 1999 Vorstandsmitglied und seit 2004 Vorstandsvorsitzender. Reister ist seit 15 Jahren im Unternehmen, seit 2016 Vorstandsmitglied und seit Januar 2024 stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Er verantwortet die Regionen Asien-Pazifik und Amerika sowie die Automotive Aftermarket-, OEM- und Bergbau-Divisionen. Rheinboldt ist seit 25 Jahren im Unternehmen und seit 2009 Vorstandsmitglied. Das Verantwortungsgebiet umfasst die Region EMEA (Europa, Afrika und Mittlerer Osten) sowie die Industrie- und Spezialitäten-Divisionen.

Über FUCHS

1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, ist FUCHS heute der weltweit größte unabhängige Anbieter von innovativen Schmierstofflösungen für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Dabei verfolgen die 6.200 Mitarbeitenden in über 50 Ländern bis heute dasselbe Ziel: die Welt nachhaltig und effizient in Bewegung halten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, denkt FUCHS in Perfektion und nicht in Standards. Für die Entwicklung individueller Lösungen tritt das Unternehmen in einen intensiven Kundendialog – und ist erfahrener Berater, innovativer Problemlöser und zuverlässiger Teampartner zugleich. Das Hightech-Unternehmen erzielte 2023 einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro an 33 Produktionsstandorten und mit 55 operativen Gesellschaften.

