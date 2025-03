EQS-News: Brockhaus Technologies AG: Deutliches Wachstum der vorläufigen Umsatzerlöse 2024 auf € 205 Mio. (+10% ggü. 2023) bei einem bereinigten EBITDA von € 66 Mio. (+7% ggü. 2023)

EQS-News: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Frankfurt am Main, 10. März 2025

Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, „Brockhaus Technologies“) hat im Geschäftsjahr 2024 gemäß vorläufiger Zahlen Umsatzerlöse von € 205 Mio. erzielt, was einem rein organischen Wachstum von +10% gegenüber dem Vorjahr entspricht (2023: € 187 Mio.). Das bereinigte EBITDA stieg um +7% auf € 66 Mio. und entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 32,4% (2023: € 62 Mio.; 33,3% Marge).

Sowohl die erzielten Umsatzerlöse als auch das bereinigte EBITDA liegen unterhalb der im März 2024 für das Geschäftsjahr 2024 kommunizierten Prognose. Vor dem Hintergrund des zuletzt stark eingetrübten konjunkturellen und konsumseitigen Geschäftsklimas in Deutschland zeigt das Wachstum der zentralen Leistungskennzahlen für das Geschäftsjahr 2024 nach Einschätzung von BKHT eine solide Entwicklung.

Ungeachtet der gesamtwirtschaftlich herausfordernden Situation, vor allem in Deutschland, rechnet BKHT für das Geschäftsjahr 2025 weiterhin mit einer Fortsetzung des organischen Umsatzwachstums bei einer hohen Profitabilität. Vor dem Hintergrund der vorläufigen Ertragskennzahlen für 2024 hält die Gesellschaft jedoch nicht mehr an ihrem Mittelfristausblick für das Geschäftsjahr 2025 aus dem Juni 2023 fest. Die in 2024 begonnene Transformation der Bikeleasing als maßgeblicher Umsatz- und Ergebnistreiber wird sich auch über das Jahr 2025 erstrecken – von Single-Product (Dienstradleasinganbieter) zur internationalen expandierenden Multi-Product-Plattform (Bikeleasing, Probonio und Bike2Future). Eine konkrete Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wird Ende März 2025 im Rahmen des Geschäftsberichts veröffentlicht.

„Trotz des zuletzt stark eingetrübten konjunkturellen und konsumseitigen Geschäftsklimas, insbesondere Ende 2024, konnten wir ein weiteres Jahr in Folge deutliches, organisches Wachstum bei hoher Profitabilität liefern. Auch für das laufende Jahr 2025 gehen wir davon aus, an diesen Wachstumskurs weiter anknüpfen zu können, auch wenn wir an unserem selbstgesteckten, ambitionierten Ziel aus Juni 2023 nicht mehr festhalten“, kommentiert Gründer und CEO Marco Brockhaus.

Im Segment HR Benefit & Mobility Platform (Bikeleasing und Probonio) stiegen die vorläufigen Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2024 um +18% auf € 173 Mio. (2023: € 146 Mio.). Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um +16% auf € 68 Mio., bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 39,1% (2023: € 58 Mio.; 39,9%). Die Anzahl der über die digitale Bikeleasing-Plattform in 2024 neu vermittelten Bikes belief sich auf 139 Tsd., was einem Rückgang von -8,0% gegenüber dem Vergleichszeitraum (2023: 151 Tsd. Stück) entspricht. Neben wetterbedingten Faktoren im Mai und Juni 2024 und einer im Jahresverlauf zugenommenen allgemeinen Konsumzurückhaltung, wurde die reduzierte Anzahl an vermittelten Bikes verglichen mit 2023 durch zwei weitere Faktoren maßgeblich negativ beeinflusst: Zum einen führten konjunkturbedingte Bonitätsherabstufungen einzelner Unternehmenskunden dazu, dass Bikeleasing die Ablehnungsquote von Bestandskundenanfragen für Neuverträge verdreifachte, um eine weiterhin hohe Qualität des Forderungsbestands zu gewährleisten. Zum anderen haben Unternehmenskunden (mit insgesamt rund 10% der totalen Mitarbeiterbasis) dem neuen Vertragssystem mit einem variablen Leasingfaktor noch nicht zugestimmt.

Das Neukunden-Onboarding bei Bikeleasing entwickelt sich hingegen weiterhin positiv und legt damit das Fundament für zukünftiges Wachstum. Zum 31. Dezember 2024 betrug die Anzahl der an die digitale Plattform der Bikeleasing angeschlossenen Unternehmen rund. 72 Tsd. (+20,8% in 2024) mit rund 3,7 Mio. (+12,2% in 2024) beschäftigen Mitarbeitern.

Die trotz des Rückgangs der Anzahl neu vermittelter Bikes deutliche Steigerung der Umsatzerlöse resultierte maßgeblich aus der erfolgreich fortlaufenden Umstellung von Bestandskunden (bis dato 90% der Mitarbeiterbasis) auf einen variablen Leasingfaktor, welche sich positiv auf den Ertrag je neu vermitteltem Bike auswirkt. Ein weiterer Vorteil der Umstellung auf einen variablen Leasingfaktor besteht darin, dass das Zinsänderungsrisiko nahezu eliminiert wird, was eine faire und planbare Basis sowohl für Bikeleasing als auch für die Nutzer schafft.

Zusätzlich konnte durch den Fokus auf die in 2024 neugegründete Tochtergesellschaft Bike2Future die Rohertragsmarge im Rückläufergeschäft gesteigert werden. Aufgrund von Anlaufschwierigkeiten, die inzwischen gelöst wurden, führte dies jedoch zu geringeren Umsatzerlösen als im vierten Quartal 2024 erwartet. Eine unerwartete Ausgleichszahlung für gestiegene Schadensquoten an den Versicherer der Bikeleasing wirkte sich zudem negativ auf das Ergebnis im vierten Quartal aus. Es wurden bereits im vierten Quartal entsprechende Maßnahmen ergriffen, um die Schadensquote zu verbessern und somit künftig Ausgleichszahlungen zu vermeiden.

Im Segment Security Technologies (IHSE) lagen die Umsatzerlöse im Berichtszeitraum mit € 32 Mio. um -21% unter dem Vergleichszeitraum (2023: € 40 Mio.). Kundenseitig verschobene Auslieferungen führten Ende 2024 zu einem deutlich unterplanmäßigen Umsatz und Ergebnis im vierten Quartal. Zum 31. Dezember 2024 lag der Auftragsbestand auf einem hohen Niveau von € 12,2 Mio. (31. Dezember 2023: € 4,6 Mio.). Das bereinigte EBITDA betrug im Berichtszeitraum € 4 Mio. bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 11,8% (2023: € 11 Mio.; 27,4%). Ursächlich dafür war vor allem das niedrigere Umsatzniveau im Geschäftsjahr 2024, bei weitestgehend gleichbleibenden Fixkosten im Bereich Personal- und sonstiger betrieblicher Aufwendungen.

Bezüglich der Definition der alternativen Leistungskennzahlen wird auf Seite 94ff. unseres Geschäftsberichts 2023 sowie auf Seite 15ff. unseres Halbjahresfinanzberichts H1 2024 verwiesen. Zusätzlich wurden die Kosten für die Prüfung von M&A Inbounds von € 1,6 Mio. im Geschäftsjahr 2024 bereinigt.

Die in dieser Mitteilung genannten Finanzkennzahlen sind vorläufig und ungeprüft. Der Geschäftsbericht 2024 wird am Freitag, den 28. März 2025 veröffentlicht. Der Earnings Call zum Geschäftsjahr 2024 in englischer Sprache ist für den gleichen Tag um 16:00 Uhr CET angesetzt. Interessenten können sich unter folgendem Link für den Call registrieren: https://webcast.meetyoo.de/reg/id7P2sqpkSaq

Kontakt:

Brockhaus Technologies – Florian Peter

Phone: +49 69 20 43 40 90

Fax: +49 69 20 43 40 971

E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com

