EQS-News: Aufbauend auf dem Erfolg von 2024, erwartet Redcare Pharmacy 2025 eine Margensteigerung und weiteres starkes Wachstum – inklusive einer Verdopplung des Rx-Umsatzes.

Aufbauend auf dem Erfolg von 2024, erwartet Redcare Pharmacy 2025 eine Margensteigerung und weiteres starkes Wachstum – inklusive einer Verdopplung des Rx-Umsatzes.



Konzernumsatz wächst 2024 um 32% auf EUR 2,4 Mrd. (Q4: +27%), mit DACH +33% (Q4, 27%) und International +26% (Q4, 29%). Non-Rx +21% auf EUR 1,6 Mrd. (Q4, +22%).

Rekordwachstum bei der Anzahl aktiver Kund:innen: plus 1,7 Mio. auf 12,5 Mio.; Verdopplung der Rx-Kundenbasis in Deutschland.

Nach Österreich, Belgien, der Schweiz und Deutschland nun auch Marktführer in Italien.

Bereinigtes EBITDA im Gesamtjahr bei EUR 33 Mio., Marge von 1,4% (Q4: -0,7%). In Q4 erhöhtes E-Rx-Marketing; leichter Gegenwind durch eine schwächere Erkältungs- und Grippewelle.

Bereinigte EBITDA-Marge im Segment DACH von 2,6%; International um 2,4 Prozentpunkte auf -3,8% verbessert.

Prognose für das Geschäftsjahr 2025: Konzernumsatzwachstum von mindestens 25%, Rx-Umsatz in Deutschland von über EUR 500 Mio., Non-Rx-Umsatzwachstum von mindestens 18% und positive bereinigte EBITDA-Marge von 2% bis 2,5%.

Sevenum, die Niederlande, 11. März 2025. Redcare Pharmacy ist 2024 über sämtliche Märkte hinweg gewachsen und konnte ihre Führungspositionen ausbauen. Gleichzeitig gelang es dem Unternehmen, ein ausgewogenes Verhältnis von Wachstum und Margen zu erzielen. Die Gruppe bestätigte heute einen 32%igen Anstieg des Konzernumsatzes auf EUR 2,37 Mrd. (2023: EUR 1,8 Mrd.), ein Wachstum der Non-Rx-Umsätze um 21% auf EUR 1,62 Mrd. (2023: EUR 1,34 Mrd.) sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von 1,4% (2023: 3%). Die im Berichtsjahr realisierte Marge umfasst den Effekt der strategischen Maßnahme zur Beschleunigung des Wachstums des aktiven Rx-Kundenstamms. Dieser wuchs im Jahr 2024 auf über 1 Mio.

Olaf Heinrich, CEO von Redcare Pharmacy, kommentiert: „Das vergangene Jahr war ein fantastisches Jahr für Redcare. Mit der bundesweiten Einführung des E-Rezepts haben wir die einmalige Chance ergriffen, unser Angebot auf den riesigen Rx-Markt in Deutschland auszuweiten. Innerhalb von nur wenigen Monaten konnten wir die Zahl unserer aktiven Rx-Kunden auf über 1 Million verdoppeln - die meisten davon mit chronischem Medikationsbedarf. Damit sind wir nun auch im Rx-Bereich klarer Marktführer. Wir freuen uns und können es nicht erwarten, diese Dynamik weiter zu entfalten und voranzutreiben.“

Die Umsatzentwicklung von Redcare Pharmacy im Geschäftsjahr 2024 drückt sich auch in den nicht-finanziellen Leistungsindikatoren (KPIs) aus. Der aktive Kundenstamm der Gruppe stieg um 1,7 Mio. auf 12,5 Mio - der höchste jemals verzeichnete Zuwachs. Der Net Promoter Score (NPS), ein Maß für die Kundenzufriedenheit, blieb mit 69 für das Jahr auf hohem Niveau (2023: 71) und die Rate der Folgebestellungen lag bei 88% (2023: 85%).

„2024 haben wir ein positives EBITDA und einen positiven operativen Cashflow auf Konzernebene erzielt. Wir haben uns entschieden, gezielt in E-Rx zu investieren. Gleichzeitig haben sich die übrigen Geschäftsbereiche über die gesamte Gruppe hinweg weiterhin außerordentlich erfolgreich entwickelt. Unsere Guidance für das Jahr 2025 reflektiert unser starkes Commitment, die Profitabilität zu verbessern, das schnelle Wachstum fortzusetzen und darüber hinaus den Rx-Umsatz in Deutschland zu verdoppeln.“, ergänzt CFO Jasper Eenhorst.

Das Bruttoergebnis stieg im Jahresvergleich um 23,9% auf EUR 546 Mio. (2023: 32,7% auf EUR 440 Mio.). Der Umsatzanteil der rezeptpflichtigen Medikamente war 2024 höher als im Vorjahr. Dies ist auf die erstmalige Vollkonsolidierung von MediService (2023 ab Mitte Mai) und den signifikanten Anstieg der Umsätze bei rezeptpflichtigen Medikamenten in Deutschland zurückzuführen. In Verbindung mit einer im Vergleich zu nicht verschreibungspflichtigen Produkten niedrigeren Marge führte dies zu einer Bruttomarge von 23% gegenüber 24,5% im Vorjahr (ohne MediService: 27,5% gegenüber 28,2%).

Die bereinigten Vertriebskosten betrugen EUR 444 Mio. (2023: EUR 336 Mio.). Bezogen auf den Umsatz lagen sie unverändert bei 18,7%. Ohne Berücksichtigung von MediService stieg die Vertriebskostenquote aufgrund höherer Marketingkosten von 21,8% im Vorjahr auf 22,9%.

Die bereinigten Verwaltungskosten als Prozentsatz des Umsatzes lagen unverändert bei 2,9% (ohne MediService bei unveränderten 3,3%). Positive Skaleneffekte wirkten dabei der sonstigen Kostendynamik entgegen. Insgesamt betrugen die bereinigten Verwaltungskosten EUR 68,9 Mio. (2023: EUR 51 Mio.).

Das bereinigte EBITDA des Konzerns betrug EUR 33,3 Mio. (2023: EUR 53,5 Mio.) bei einer bereinigten EBITDA-Marge von 1,4% (2023: 3%). Mit EUR 4,1 Mio. waren die Adjustierungen 2024 deutlich geringer als 2023 (EUR 12,5 Mio.) und umfassten im Wesentlichen nicht zahlungswirksame IFRS-Aufwendungen für das Mitarbeiteroptionsprogramm. Unter Berücksichtigung gestiegener Abschreibungen in Höhe von EUR 68,2 Mio. (2023: EUR 57 Mio.), überwiegend aufgrund von IT-Investitionen in den Vorjahren, belief sich das EBIT auf EUR -39 Mio. im Vergleich zu EUR -17 Mio. im Jahr 2023. Das Nettoergebnis des Konzerns betrug EUR -46,4 Mio. (2023: EUR -11,6 Mio.).

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich zum Jahresende auf insgesamt EUR 178 Mio., was einem Rückgang von EUR 26 Mio. gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug EUR 22 Mio. (2023: EUR 61 Mio.).

Entwicklungen in den Segmenten.

Der Umsatz im DACH-Segment, das Deutschland, Österreich und die Schweiz umfasst, stieg im Jahresvergleich um 33,1% auf EUR 1,93 Mrd. (2023: EUR 1,45 Mrd.). Die Non-Rx-Umsätze überschritten die Milliardengrenze und wuchsen um 18,9% auf EUR 1,18 Mrd. (2023: EUR 996 Mio.). Der Rx-Umsatz stieg insgesamt um 64% auf EUR 749,8 Mio. (2023: EUR 457 Mio.). Ohne Berücksichtigung von MediService lag der Rx-Umsatz für das Gesamtjahr bei EUR 253,6 Mio. (2023: EUR 150 Mio.). Die Bruttomarge für das DACH-Segment erreichte 22,6% im Vergleich zu 24,5% im Vorjahr. Aufgrund höherer Rx-Marketingaufwendungen ergibt sich ein bereinigtes EBITDA für das Segment von EUR 49,9 Mio. und eine bereinigte EBITDA-Marge von 2,6% (2023: EUR 75 Mio., Marge von 5,1%).

Im Segment International, das Belgien, die Niederlande, Frankreich und Italien umfasst, wuchs der Umsatz um 26,4% auf EUR 436 Mio. (2023: EUR 345 Mio.). Die Bruttomarge stieg auf 24,7% (2023: 24,5%). Wie bereits im Jahr zuvor konnte das bereinigte EBITDA verbessert werden – und zwar von EUR -21,3 Mio. 2023 auf EUR -16,6 Mio. Die bereinigte EBITDA-Marge stieg um 2,4 Prozentpunkte auf -3,8%.

Strategie und Geschäftsentwicklung.

2024 wurde das elektronische Rezept zum bundesweiten Standard für alle gesetzlich versicherten Patient:inen in Deutschland. Redcare hat sich die Genehmigungen des Gesundheitsministeriums und der gematik für die Einführung einer neuen, vollständig digitalen Patient-Journey über CardLink gesichert, um den digitalisierten Rx-Markt zu erschließen. Mit dieser kundenorientierten Lösung konnte Redcare den Rx-Marktanteil innerhalb eines Jahres verdreifachen und damit die Marktführerschaft in Deutschland auch auf rezeptpflichtige Medikamente ausweiten.

Redcare Pharmacy übernahm außerdem auch die Marktführerschaft in Italien - einem Markt, in dem sich der Online-Anteil im Apothekengeschäft der Marke von EUR 1 Mrd. nähert. Damit ist Redcare Pharmacy nun in fünf ihrer sieben Länder die klare Nummer Eins.

Nach den Erfolgen in Deutschland und Österreich hat Redcare nun auch jeweils in Belgien und Italien einen Marketplace gelauncht und somit die Sortimente für Kund:Innen in diesen beiden Ländern deutlich erweitert.

Prognose für das Geschäftsjahr 2025.

Für das Geschäftsjahr 2025 hat der Vorstand von Redcare Pharmacy die nachstehende Prognose festgelegt:

Konzernumsatzwachstum von mindestens 25%.

Rx-Umsatz in Deutschland von über EUR 500 Mio.

Non-Rx-Umsatzwachstum von mindestens 18%.

Bereinigte EBITDA-Marge für den Konzern von 2% bis 2,5%.

Die mittel- bis langfristige Guidance bleibt mit einer bereinigten EBITDA-Marge von über 8% unverändert.

Auf einen Blick.

Konzern

in EUR Mio, 2023 2024 Q4 FY Q1 Q2 Q3 Q4 FY Nettoumsatz

531

1.799

560

561

575

675

2.371

Wachstum (in Prozent)

62,1%

49,4%

50,6%

33,6%

20,8%

27,1%

31,8%

Non-Rx Umsatz

362

1.341 404

391

383

443 1.621 Wachstum (in Prozent)

23,3% 24,9% 19,8% 20,9% 20% 22,2% 20,8% Rx Umsatz

169 457 156 170 191 232 750 Wachstum (in Prozent)

396,7% 251,9 348,7% 75,7% 22,5% 37,3% 64,0% EBITDA

13,1 40,0 10,6 14,1 10,4 -5,9 29,2 EBITDA (ber,)

16,2 53,5 11,7 15,0 11,4 -4,9 33,3 EBITDA-Marge (ber,) 3,1% 3,0% 2,1% 2,7% 2,0% -0,7% 1,4%

DACH

in EUR Mio, 2023 2024 Q4 FY Q1 Q2 Q3 Q4 FY Nettoumsatz

440

1.454 453

453

469

558

1.934 Wachstum (in Prozent)

68,6% 54,6% 56,7% 35,6% 20,4% 26,8% 33,1% EBITDA

20,4 66,2 15,5 18,4 13,8 -0,4 47,4 EBITDA (ber,)

22,4 74,8 16,2 19,0 14,4 0,2 49,9 EBITDA-Marge (ber,) 5,1% 5,1% 3,6% 4,2% 3,1% 0,0% 2,6%

International segment

in EUR Mio, 2023 2024 Q4 FY Q1 Q2 Q3 Q4 FY Nettoumsatz

91

345 107

107

105

117

437 Wachstum (in Prozent)

36,4% 30,7% 29,2% 25,3% 22,7% 28,6% 26,4% EBITDA

-7,3 -26,2 -4,9 -4,4 -3,4 -5,5 -18,2 EBITDA (ber,)

-6,1 -21,3 -4,4 -4,0 -3,0 -5,1 -16,6 EBITDA-Marge (ber,) -6,7% -6,2% -4,2% -3,7% -2,9% -4,4% -3,8%

