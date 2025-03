Original-Research: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG - von Montega AG 11.03.2025 / 10:26 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu MPC Münchmeyer Petersen Capital AG Unternehmen: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG ISIN: DE000A1TNWJ4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 11.03.2025 Kursziel: 7,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann MPC Capital mit solidem Q4 - Weiteres Gewinnwachstum in 2025 avisiert MPC hat jüngst starke vorläufige FY-Zahlen vorgelegt, die leicht über unseren Prognosen lagen. Dabei erwartet das Unternehmen u.a. durch die gestiegenen AuM, Synergieeffekte und hohen Co-Investment-Erträge auch in 2025 von diesem starken Ergebnisniveau aus ein weiteres Ergebniswachstum. [Tabelle] Management Fees und höhere Co-Investmenterträge treiben Total Income: Im vergangenen Jahr legte das Total Income, das im Gegensatz zu den Umsatzerlösen auch sämtliche Co-Investment-Erträge enthält und dadurch u.E. ein ganzheitliches Bild der Entwicklung sämtlicher Einkommensströme des Unternehmens zeichnet, von 55,9 auf 72,3 Mio. EUR zu (+29,3% yoy). Das Wachstum wurde primär von höheren Co-Investment-Erlösen (+62,8% yoy) und zu einem kleineren Teil durch höhere wiederkehrende Management Fees (+14,1% yoy) getrieben. Die AuM, die die Basis für die Management Fees bilden, konnten um 24,4% yoy von 4,1 auf 5,1 Mrd. EUR gesteigert werden, wobei das organische Plus knapp 10% betrug und sich damit auf Höhe der mittelfristigen Zielsetzung des Unternehmens befindet, die ein AuM- und Umsatzwachstum von 10% p.a. vorsieht. Für 2025 erwartet MPC nach 43,0 Mio. EUR in 2024 eine Umsatzsteigerung zwischen 0,0% und 9,3% auf 43,0 bis 47,0 Mio. EUR, wobei wir aufgrund des AuM-Anstiegs und der anorganischen Effekte von BestShip bislang Umsätze von 48,2 Mio. EUR erwartet hatten. Infolge geringerer Erwartungen an die Management Fees prognostizieren wir nunmehr Erlöse von 45,8 Mio. EUR. Co-Investmenterträge und Synergieeffekte dürften 2025 zu weiterem Gewinnwachstum führen: Nach einem soliden Q4, in dem das EBT mit 4,1 Mio. EUR leicht über dem Niveau des Vorjahres lag (4,0 Mio. EUR), kletterte das FY-EBT um 26,9% yoy auf 24,5 Mio. EUR. In 2025 erwarten wir unverändert ein EBT von 27,5 Mio. EUR, was der Mitte der nun kommunizierten Unternehmens-Guidance (25-30 Mio. EUR) entspricht. Den Ergebnisanstieg führen wir einerseits auf höhere Management Fees und den anorganischen Ergebnisbeitrag von BestShip sowie andererseits auf die noch stärker als erwartete Reduktion der Personalkosten zurück, die sich im Zuge der weit fortgeschrittenen Integration von Zeaborn im Vergleich zum Vorjahr um einen mittleren einstelligen Millionenbetrag verringern dürften. Weiter dürften die anhaltend positiven Rahmenbedingungen im maritimen Bereich auch 2025 zu hohen Co-Investmenterträgen führen. Angesichts der starken Ergebnisentwicklung in '24 wird der Vorstand eine Dividende von 0,27 EUR je Aktie vorschlagen (Vj.: 0,27 EUR/Aktie; MONe: 0,22 EUR/Aktie), was einer Ausschüttungsquote von 57% entspricht und damit erneut über der Dividendenpolitik liegt, die eine Ausschüttungsquote von bis zu 50% vorsieht. Fazit: MPC Capital hat 2024 mit starken Ergebnissen abgeschlossen. MPC Capital hat 2024 mit starken Ergebnissen abgeschlossen. Im laufenden Jahr erwarten wir ein weiteres Umastz- und Gewinnwachstum, sodass wir unser Rating und unser Kursziel von 7,00 EUR bestätigen. 