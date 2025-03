About You muss SDax verlassen - Secunet rückt nach

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der Online-Modehändler About You muss nach der Übernahme durch den großen Rivalen Zalando den Kleinwerteindex SDax verlassen.

Zalando hatte sich mit einem 1,13 Milliarden Euro schweren Übernahmeangebot mehr als 90 Prozent der Anteile an der Otto-Tochter gesichert. Der Streubesitz der About-You-Aktie ist damit unter zehn Prozent gesunken, was den Abschied aus dem SDax zum 24. März zur Folge hat, wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am Dienstagabend mitteilte. Anstelle von About You kehrt der Berliner Cyber-Spezialist Secunet Security Networks in den SDax zurück. Er war im Dezember 2023 aus dem Index abgestiegen.

