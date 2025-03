dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 12.03.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Puma warnt vor Gewinnrückgang - Kurs bricht um fast ein Viertel ein

HERZOGENAURACH - Es knirscht gewaltig beim Sportartikelhersteller Puma : Nach einem Gewinnrückgang im vergangenen Jahr sind die Aussichten auch für 2025 mau: Handelsspannungen, vorsichtige Verbraucher sowie starke Schwankungen der Wechselkurse belasten die Franken. Konzernchef Arne Freundt geht von sinkenden Ergebnissen aus und erwartet ein "herausforderndes Jahr 2025". Mit einem Sparprogramm will er gegensteuern. Damit hinken die Herzogenauracher immer stärker hinter ihrem Lokalrivalen Adidas her. Investoren wurden kalt erwischt, der Aktienkurs brach um fast ein Viertel ein.

ROUNDUP 2: Rheinmetall will im Rüstungsboom weiter kräftig wachsen - Kurssprung

DÜSSELDORF - Angesichts europaweit steigender Verteidigungsbudgets erwartet Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall auch im laufenden Jahr glänzende Geschäfte. "Eine Epoche der Aufrüstung in Europa hat begonnen, die uns allen viel abverlangen wird", sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger am Mittwoch laut Mitteilung in Düsseldorf. "Sie bringt uns bei Rheinmetall für die kommenden Jahre aber auch Wachstumsperspektiven, wie wir sie noch nie erlebt haben." Für 2025 stellt Papperger allerdings vorerst weniger starke Steigerungen in Aussicht als im Vorjahr. Die Rheinmetall-Aktie stieg wegen längerfristiger Perspektiven dennoch kräftig auf ein weiteres Rekordhoch.

ROUNDUP 2: Porsche-Umbau braucht Zeit - Gekappte Mittelfristziele belasten Aktie

STUTTGART - Die Rückkehr des Sport- und Geländewagenbauers Porsche zu früheren Gewinnmargen dürfte länger dauern. Zum Erreichen der mit den Jahreszahlen gesenkten Mittelfristziele müsse man "Richtung Ende des Jahrzehnts schauen", sagte der neue Finanzchef Jochen Breckner am Mittwoch. Vergangenes Jahr brockte vor allem das schwache China-Geschäft der VW-Tochter einen Gewinneinbruch ein. Die Stuttgarter stellen sich auch in der Volksrepublik auf eine längere Durststrecke ein. Dass die Dividende trotz des gefallenen Gewinns und trotz hoher Umbaukosten stabil bleiben soll, konnte die Anleger nicht besänftigen. Die Vorzugsaktie war das Schlusslicht im Leitindex Dax .

ROUNDUP: Wacker Chemie verhalten zuversichtlich für 2025 - Kurs zieht an

MÜNCHEN - Wacker Chemie rechnet für das laufende Jahr mit einem weiterhin schwierigen Geschäftsumfeld. "Die schwache Konjunktur prägt weiterhin das Bestellverhalten vieler Kunden, so herrscht zum Beispiel in der Bauindustrie weiter Zurückhaltung", sagte Unternehmenschef Christian Hartel am Mittwoch laut Mitteilung. Die Nachfrage nach Silikonen für Spezialanwendungen und das Geschäft mit Polysilizium für die Chipindustrie entwickelten sich hingegen weiter gut. "Hier gehen wir von steigenden Mengen im laufenden Jahr aus." An der Börse ging es für den Aktienkurs nach oben.

ROUNDUP: Zara-Mutter Inditex wächst langsamer - Träger Konsum hinterlässt Spuren

ARTEIXO - Beim Zara-Eigentümer Inditex hat sich das Wachstumstempo in einem schwierigen Konsumumfeld weiter verlangsamt. In den rund fünf Wochen von Anfang Februar bis 10. März legten die Erlöse in Lokalwährungen um vier Prozent zu, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Dabei hat Inditex den Effekt des Schaltjahres 2024 mit einem Geschäftstag mehr herausgerechnet. Die zuletzt schon schwächelnden Aktien gerieten unter Druck.

ROUNDUP 2: Brenntag zeigt sich für 2025 verhalten zuversichtlich

ESSEN - Der Chemikalienhändler Brenntag blickt nach einem Umsatz- und Ergebnisrückgang 2024 verhalten zuversichtlich auf das laufende Jahr. "Für das Jahr 2025 erwarten wir eine weitere moderate Verbesserung der Absatzmengen im Laufe des Jahres, auch dank unserer Akquisitionen, und ein sequenziell leicht verbessertes Preisumfeld in der zweiten Hälfte des Jahres 2025", schrieb Unternehmenschef Christian Kohlpaintner am Mittwoch im Aktionärsbrief. Gleichzeitig dürfte die makroökonomische und geopolitische Lage weiterhin von Unsicherheit geprägt sein.

ROUNDUP: Klöckner will trotz weiterem Verlustjahr stabile Dividende zahlen

DÜSSELDORF - Niedrigere Stahlpreise und ein teurer Konzernumbau haben dem Stahlhändler Klöckner & Co 2024 erneut rote Zahlen eingebrockt. Dennoch sollen die Aktionäre so viel Dividende erhalten wie ein Jahr zuvor. Vorstandschef Guido Kerkhoff berichtete bei der Vorlage der Bilanz am Mittwoch in Düsseldorf von wichtigen Fortschritten bei seiner Strategie, den Ausbau des höherwertigen Geschäfts voranzutreiben. Für 2025 erwartet er im Tagesgeschäft eine deutliche Besserung. An der Börse wurden die Neuigkeiten nach anfänglich positiver Reaktion mit Kursverlusten quittiert.

ROUNDUP 3: Europas Batteriehoffnung Northvolt in Insolvenz

HEIDE/STOCKHOLM - Die Insolvenz des schwedischen Batterieherstellers Northvolt ist ein Rückschlag für die europäischen Pläne einer von Asien unabhängigen Batteriefertigung für Elektromobilität. Nach den USA hat der Konzern auch in seiner Heimat die Reißleine gezogen. Zwar sollen die Bauarbeiten für die bei Heide in Schleswig-Holstein geplante Fabrik zur Fertigung von Zellen für bis zu einer Million Elektroautos pro Jahr weitergehen - doch wie lange noch?

Chemieindustrie sieht kein Ende der Krise - Pharma wächst

FRANKFURT - Die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie sieht nach einem schwierigen Jahr noch keine Trendwende. Die Produktion dürfte 2025 stagnieren und der Umsatz leicht um ein Prozent auf 219 Milliarden Euro sinken, teilte der Verband der Chemischen Industrie (VCI) in Frankfurt mit. Während die Produktion in der Chemie nochmals um zwei Prozent schrumpfen dürfte, läuft es in der Pharmabranche besser: Hier erwartet der Branchenverband ein Plus von zwei Prozent bei der Herstellung.

Roche: Partnerschaft mit Zealand Pharma zur Behandlung von Fettleibigkeit

BASEL - Roche weitet sein Portfolio zur Behandlung von Fettleibigkeit und Übergewicht mit einem exklusiven Lizenzabkommen mit dem dänischen Unternehmen Zealand Pharma aus. Zusammen wollen die beiden Unternehmen Petrelintid weiter entwickeln und vermarkten, wie der Basler Konzern am Mittwoch mitteilte. Die Vereinbarung ermögliche eine Reihe von Therapieoptionen, wie etwa den Einsatz von Petrelintid als Monotherapie sowie in Kombination mit Roches führendem Wirkstoff CT 388, der auch zur Behandlung von Fettleibigkeit getestet wird. Die Aktie legte deutlich zu.

Delivery Hero erwartet von Uber Entschädigungszahlung in Millionenhöhe

BERLIN - Der Essenslieferdienst Delivery Hero rechnet nach dem gescheiterten Verkauf seines Foodpanda-Geschäfts in Taiwan mit einer Entschädigungszahlung in Millionenhöhe. Der Fahr- und Lieferdienst Uber habe beschlossen, den Vertrag zur Übernahme der Delivery-Hero-Tochter Foodpanda aufzulösen, teilte der im Index der mittelgroßen Werte MDax gelistete Konzern am Dienstagabend in Berlin mit. In der Folge sei das US-Unternehmen nun zu einer Entschädigungszahlung (Break-Up-Fee) verpflichtet, die nach derzeitigem Kenntnisstand rund 250 Millionen US-Dollar beträgt. Die Delivery-Hero-Aktie notierte nach Bekanntwerden der Nachricht leicht im Minus.

Weitere Meldungen -ROUNDUP: Chinesischer Konzern will Flugtaxi-Firma Volocopter kaufen -Porsche weicht Elektro-Ziele auf -Parfümeriekette Douglas bekommt neuen Finanzchef -Airbus gewinnt Flugzeugfinanzierer JSA als neuen Großkunden -US-Produkte wie Whiskey und Jeans könnten teurer werden -Wohl mehr Geld für Beschäftigte bei McDonald's und Co. -LBBW mit Gewinnrückgang im Krisenjahr 2024 -ROUNDUP: Grand City Properties macht wieder Gewinn -Musks SpaceX vereinbart Internetkooperation mit Airtel in Indien -ROUNDUP: Trump mit Tesla-Verkaufsshow vor dem Weißen Haus -Studie: Solar- und Windenergie übertreffen in den USA Kohle -TV-Kunden: Vodafone verschärft Gangart bei 'Schwarzsehern' -Deutsche Unternehmen melden deutlich mehr Patente an -'Fuck you': Ford-Mitarbeiter protestieren am Werkszaun -Niederländisches Parlament lehnt EU-Verteidigungsplan ab -Fall VW: Bundesrichter verhandeln Betriebsratsvergütungen -Sieben Millionen Corona-Impfdosen auf Lager -ROUNDUP: Ein Viertel der Jugend hat Probleme wegen Medienkonsum -Mehr als 100.000 Unterschriften für den Erhalt von Phoenix -Unternehmen haben Probleme bei digitaler Transformation -Habeck hofft auf neuen Investor für Northvolt -ROUNDUP: Kapitän von verunglücktem Frachter ist Russe -ROUNDUP 2/Tiktok und Co: Wissenschaftler sorgen sich um Teenager -Attentatspläne? Rheinmetall-Chef fühlt sich gut geschützt -ROUNDUP: Hohe Rabatte für Räder könnten noch in diesem Jahr auslaufen

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha