EQS-News: 3U HOLDING AG schließt Geschäftsjahr 2024 erfolgreich ab – mittelfristige Wachstumsambitionen intakt

3U HOLDING AG schließt Geschäftsjahr 2024 erfolgreich ab – mittelfristige Wachstumsambitionen intakt

Umsatz wächst nach vorläufigen Zahlen um 6,5 % auf EUR 55,8 Mio.

EBITDA-Marge liegt mit 6,8 % deutlich oberhalb des Prognosekorridors

Ausblick für 2025: weiteres Wachstum in anspruchsvollem Marktumfeld erwartet – strategische Maßnahmen sollen zu beschleunigten Umsatz- und Ergebnissteigerungen ab 2026 führen

Marburg, 12. März 2025 – Die 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902; Kürzel: UUU) hat heute die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 sowie den Unternehmensausblick für 2025 vorgelegt. Demnach hat 3U im abgeschlossenen Berichtsjahr die im Oktober 2024 angepasste Jahresprognose vor allem beim Ergebnis deutlich übertroffen. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen trotz der anhaltend unsicheren Rahmenbedingungen weiteres Wachstum. Zugleich setzt der Konzern im Zuge seiner Wertsteigerungsstrategie 3U MISSION 2026+ konsequent die notwendigen Maßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit in den Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik) sowie SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik) um und treibt den Ausbau der Stromerzeugerkapazitäten im Bereich Erneuerbare Energien voran.

Auf Basis vorläufiger noch nicht testierter Zahlen hat die 3U HOLDING AG im Geschäftsjahr 2024 den Konzernumsatz um 6,5 % auf EUR 55,8 Mio. verbessert (Vorjahr: EUR 52,4 Mio.) und lag damit leicht über dem Prognosewert von mindestens EUR 55 Mio. Das vorläufige EBITDA des Konzerns betrug im Berichtszeitraum EUR 3,8 Mio., was einer EBITDA-Marge von 6,8 % entspricht. Damit lag 3U deutlich über dem Prognosewert von 4 % bis 5 % jedoch wie erwartet unter den Vorjahreswerten von EUR 5,2 Mio. beim EBITDA und 10,0 % bezogen auf die entsprechende Marge.

Segmente ITK und SHK wachsen deutlich, Bereich Erneuerbare Energien mit Margenverbesserung trotz Umsatzrückgang

Das Segment ITK verzeichnete ein starkes Umsatzwachstum um 25,1 %, von EUR 15,3 Mio. auf EUR 19,2 Mio. im Geschäftsjahr 2024. Das EBITDA von ITK stieg um 11,6 % auf EUR 4,4 Mio. (Vorjahr: EUR 3,9 Mio.), die EBITDA-Marge erreichte 22,8 % (Vorjahr: 25,5 %). Der Umsatz im Segment Erneuerbare Energien fiel wie avisiert deutlich von EUR 8,1 Mio. auf EUR 4,8 Mio. Das EBITDA des Segments sank entsprechend um 39,2 % auf EUR 3,6 Mio. (Vorjahr: EUR 5,8 Mio.). Trotz des Umsatzrückgangs wurde die EBITDA-Marge leicht auf 73,8 % (Vorjahr: 72,4 %) verbessert. Der Umsatz im Segment SHK stieg um 9,8 % auf EUR 32,5 Mio. (Vorjahr: EUR 29,6 Mio.). Aufgrund expansionsbedingter Mehrkosten verschlechterte sich das Segment-EBITDA von EUR -1,2 Mio. auf rund EUR -2,0 Mio.

„Wir sind äußerst zufrieden, dass die 3U HOLDING AG im Geschäftsjahr 2024 vor dem Hintergrund der herausfordernden Marktbedingungen ein solides Wachstum verzeichnen konnte. Wir haben unsere Prognosen erfüllt und ergebnisseitig sogar übertroffen sowie unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter gestärkt. Die solide Entwicklung in den Segmenten unterstreicht die Resilienz unserer Geschäftsmodelle. Wir sind zuversichtlich, dass wir auch 2025 weiteres Wachstum erzielen und unsere strategischen Ziele im Rahmen der 3U MISSION 2026+ erfolgreich umsetzen“, kommentiert Uwe Knoke, Vorstand für Strategie und Geschäftsentwicklung bei der 3U HOLDING AG.

Deutliches Umsatzplus 2025 und Weichenstellung für weitere Zukäufe zur Erreichung der mittelfristigen Wachstumsambitionen

Der Vorstand erwartet für 2025 ohne Berücksichtigung künftiger Zukäufe Gesamterlöse in einer Bandbreite von EUR 62 Mio. bis EUR 66 Mio., was einem Wachstum von 11 % bis rund 18 % entspricht. Beim operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen rechnet die Konzernleitung für das Übergangsjahr 2025 insgesamt mit einem ausgeglichenen EBITDA.

Das Segment ITK steht angesichts der 2024 beendeten Call-by-Call- beziehungsweise Preselection-Angebote und einem zunehmenden Wettbewerb im Voice-Bereich vor der erwarteten klaren Fokussierung auf renditestarke Produktbereiche. Daher geht der Vorstand ohne Berücksichtigung möglicher Zukäufe 2025 von einem Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich aus. Die EBITDA-Marge im ITK-Segment sollte 2025 weiterhin auf einem guten Niveau verbleiben. Kleinere bis mittelgroße Übernahmen insbesondere zum forcierten Ausbau des Managed-Service-Angebots werden intensiv geprüft und sind fester Bestandteil der strategischen Zielsetzungen in dem Segment.

Aufgrund der über das Gesamtjahr laufenden expansionsbedingten Bautätigkeiten im Rahmen des Repowering-Vorhabens im Windpark Langendorf geht der Vorstand im Segment Erneuerbare Energien im aktuellen Jahr von einem gleichbleibenden Umsatz aus. Vor dem Hintergrund erwarteter geringerer Einspeisevergütungen für Windenergie an Land wird die EBITDA-Marge 2025 nicht das Rekordniveau aus 2024 erreichen. Die vollständige Inbetriebnahme der neuen Windenergieanlagen in Langendorf ist planmäßig für Anfang 2026 vorgesehen, was einen sehr deutlichen Ausbau der eigenen Stromerzeugerkapazitäten auf 73,5 MW zur Folge haben wird.

Die Rahmenbedingungen im Onlinehandel sowie im Markt für technische Gebäudeausrüstung werden sich voraussichtlich frühestens Ende 2025 und dann nur sehr langsam verbessern. In Verbindung mit der zu Beginn dieses Jahres akquirierten EMPUR-Gruppe, rechnet die Unternehmensleitung 2025 mit spürbaren Umsatzzuwächsen im Segment SHK. Das EBITDA im SHK-Segment wird 2025 gegenüber dem Vorjahr verbessert, aber durch die Aufwendungen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit sowie für die geplanten Expansionsschritte weiterhin leicht negativ ausfallen. Das Management befindet sich unverändert in intensiven Verhandlungen hinsichtlich einer weiteren Übernahme, um mit der Umsetzung der avisierten Pläne für einen Börsengang der Selfio SE baldmöglich beginnen zu können.

Die beschriebenen strategischen Wachstumsschritte in allen drei Segmenten sollen ab 2026 zu einer deutlichen Umsatz- und Ergebnisbeschleunigung führen. Die 3U HOLDING AG bestätigt entsprechend die kommunizierten mittelfristigen Wachstumsambitionen.

Die finalen Ergebnisse 2024 sollen am 28. März 2025 veröffentlicht werden.

Am 28. März 2025 um 10:00 Uhr MEZ wird dazu ein Webcast zum Jahresabschluss 2024 der 3U HOLDING AG mit Christoph Hellrung, CFO und Uwe Knoke, Vorstand Strategie und Geschäftsentwicklung, stattfinden.

Um am Webcast teilzunehmen, melden Sie sich bitte hier an.

Über 3U:

Die 3U HOLDING AG (www.3u.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel und strebt insbesondere mit seinem Geschäftsmodell im E-Commerce marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU).

Kontakt:

Thomas Fritsche

Leitung Unternehmenskommunikation & Investor Relations

3U HOLDING AG

Zu den Sandbeeten 1b

D-35043 Marburg

Tel.: + 49 (0)6421 999-1200

Fax: + 49 (0)6421 999-1222

Email: IR@3U.net

www.3u.net

