Silberpreis steigt nach US-Inflationsdaten über 33-Dollar-Marke

Der Silberpreis notiert nach Veröffentlichung der US-Inflationsdaten über der runden Marke von 33 Dollar. Der Rückgang der Teuerung könnte die allgemeinen Zinssenkungsfantasien beflügelt haben. Ebenfalls im Blick gilt es die Entwicklungen im Zollstreit zu behalten. Auch die jüngsten Hoffnungen auf Friedensgespräche im Ukraine-Russland-Konflikt könnten für Auftrieb sorgen.

Entwicklungen im Zollstreit dürften Anleger weiter umtreiben

Neuesten Entwicklungen zufolge will der US-Präsident Donald Trump nun doch keine Strafzölle in Höhe von 50 Prozent gegen Kanada erheben. Allerdings sollen die Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium wie angeordnet bei 25 Prozent liegen.

Auch die Europäische Union hatte jüngst eine Reaktion auf die Zölle für US-amerikanische Importe angekündigt. So sollen etwa Whisky, Motorräder oder Boote belangt werden.