Börsenexperte Martin Goersch bespricht heute folgende Werte: Grenke, Klöckner, Hugo Boss, Daimler Truck, Hannover Rück, DocMorris, iRobot, Arcos Dorados, SentinelOne, Adobe, Intel und AMD.

Stabilisierung nach deutlichen Korrekturen - so könnte man das Marktgeschehen von gestern nach den Inflationszahlen beschreiben. Dafür, dass die Inflation in den USA aber geringer als erwartet ausgefallen ist, ist das dünn. Ein weiterer Rutsch auf neue Tiefs kann also noch nicht ausgeschlossen werden.

Aktien von Hannover Rück gehören zu den wenigen größeren Gewinnern im Dax am heutigen Tage. Der Grund liegt in den erneut sehr guten Zahlen und einem positiven Ausblick. Die Versicherer dürften weiter ein sicherer Hafen für Anleger sein.

Adobe Systems hat gestern nach Marktschluss die Bücher geöffnet. Was wir gesehen haben ist keine neue Erscheinung, sondern zieht sich in den letzten Wochen durch viele Gewinnberichte von US Unternehmen. Die Zahlen des abgeschlossenen Quartals waren sehr gut, aber der Ausblick zieht die Aktie nach unten. Was nun? Darüber spricht Martin in der heutigen Live-Sendung.

Die Aktie von Intel hat in der Nachbörse einen Kurssprung gezeigt. Hier ist eine veränderte Personalie der Grund, allerdings bestehen momentan hohe Risiken - aber auch Chancen - durch neue Gerüchte eines Joint Ventures für die Fabriken. Hier bleibt es also spannend.