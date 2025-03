Direkt zum Video auf YouTube

Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien und Basiswerte, die ihr euch in den Youtube Kommentaren wünscht. Aber auch Unternehmen, die gerade in speziellen Situationen stecken, werden immer wieder thematisiert. Heute ist es die Aktie von Daimler Truck.

Im direkten Vergleich mit dem Dax schneidet die Aktie nicht besonders gut ab. Gerade in den letzten Tagen haben sich einige neue Risiken entwickelt, mit denen die Geschäftsführung von Daimler Truck nun zu kämpfen hat.

In einem sich normalisierenden Nachfrage-Umfeld ist das keine ideale Ausgangssituation, vor allem wenn man bedenkt, dass die LKW Branche sehr zyklisch ist und gerade aus einer Boom-Phase in 2022 und 2023 gekommen ist. Worauf nun zu achten ist, das zeigt Martin euch in diesem Video.