Wheaton Precious Metals - Auf Allzeithoch

Im Edelmetallbereich zählt die Wheaton-Aktie zu unseren absoluten Favoriten, was nicht zuletzt am überzeugenden Kursverlauf des Titels liegt. Zuletzt sorgte der Spurt auf ein neues Allzeithoch bei 73,77 USD für ein weiteres trendbestätigendes Ausrufezeichen. Zum einen stellt der Vorstoß in „uncharted territory“ eines der besten Signale der Technischen Analyse dar. Zum anderen gelang damit der Spurt über die Widerstandszone aus dem Hoch vom Oktober (68,64 USD) sowie zwei verschiedenen Fibonacci-Projektionen (69,07/70,81 USD). Charttechnisch am wichtigsten ist aber, dass dadurch die Kursentwicklung der letzten Monate als sog. „V-Formation“ interpretiert werden kann (siehe Chart). Abgeleitet aus der Tiefe des zwischenzeitlichen Einschnittes lässt sich das Kursziel aus diesem Muster auf rund 81 USD taxieren. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der aktuelle Chartverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. Um das Risiko eines Fehlausbruchs auf der Oberseite gar nicht erst aufkommen zu lassen, sollte die Aktie das o. g. Oktoberhoch in Zukunft nicht mehr unterschreiten.

Wheaton Precious Metals (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Wheaton Precious Metals

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.