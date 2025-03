EQS-News: swissnet Group: swissnet MENA schließt erste zwei Kundenverträge ab

EQS-News: Swissnet AG / Schlagwort(e): Sonstiges

swissnet Group: swissnet MENA schließt erste zwei Kundenverträge ab



swissnet Group: swissnet MENA schließt erste zwei Kundenverträge ab

Berg, Schweiz – 17. März2025 – Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589 – Ticker: MLBMD), ein führender Anbieter von ICT-Lösungen, gibt bekannt, dass ihre neu gegründete Tochtergesellschaft swissnet MENA ihre ersten beiden Kundenverträge mit einem Gesamtumsatz von circa. AED 500.000 abgeschlossen hat. Diese Vertragsabschlüsse sind wichtige Meilensteine in der Expansion des Unternehmens und belegen die Leistungsfähigkeit des Dienstleistungs- und Produktportfolios von swissnet MENA, erstklassige Beratungs- und Technologiedienstleistungen bereitzustellen.

Der erste Vertrag umfasst spezialisierte Beratungsdienstleistungen zur Optimierung des Kundenerlebnisses bei einem Unternehmen in der Tourismus- und Gastgewerbebranche in UK. Durch innovative digitale Lösungen wird swissnet MENA dazu beitragen, reibungslose und personalisierte Interaktionen für Gäste zu schaffen und gleichzeitig die betriebliche Effizienz im Unternehmen zu steigern. Der zweite Vertrag deckt ein umfassendes Wartungs- und Supportprogramm für IT-Netzwerke, Infrastruktur und Sicherheitssysteme in UAE ab. Diese langfristige Vereinbarung stellt sicher, dass der Kunde über eine robuste, leistungsfähige und sichere IT-Umgebung verfügt, die den reibungslosen Geschäftsbetrieb unterstützt und vor Cyber-Bedrohungen schützt.

„Diese bedeutenden Verträge markieren den Beginn einer spannenden Wachstumsphase für swissnet MENA. Wir unterstützen Unternehmen dabei, ihre Technologieinfrastruktur zu optimieren und innovative Lösungen zu implementieren“, sagte Roger Tabbal, CEO International und swissnet MENA. „Unser Ziel ist es, erstklassige Dienstleistungen bereitzustellen, die Effizienz, Sicherheit und außergewöhnliche Kundenerlebnisse fördern.“

Der schnelle Erfolg von swissnet MENA zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, sich an die dynamischen Anforderungen verschiedener Branchen anzupassen. Mit einem klaren Fokus auf Innovation und kundenorientierte Lösungen ist swissnet MENA bestens positioniert, um seine Präsenz in der MENA-Region und weiteren Märkten weiter auszubauen.

Über swissnet Group

Die swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierten Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient Kunden unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und bietet so greifbaren Mehrwert und Erfolg.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.swissnet.ag

Kontakt Unternehmen

swissnet Group, Berg (Schweiz)

Jonathan Sauppe, CEO, Chairman of the board

jonathansauppe@swissnet.ag

swissnet Group, Berg (Schweiz)

Jonathan Sauppe, CEO, Chairman of the board

jonathansauppe@swissnet.ag

Tel.: +41 78 307 45 06

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

swissnet@edicto.de

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

swissnet@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-53

