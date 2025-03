Original-Research: Masterflex SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG 17.03.2025 / 16:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Einstufung von Montega AG zu Masterflex SE Unternehmen: Masterflex SE ISIN: DE0005492938 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 17.03.2025 Kursziel: 15,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach FY24: Positiver Blick auf 2025 nach herausforderndem Jahr Masterflex hat vergangene Woche vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 vorgelegt, die umsatzseitig wie von uns erwartet leicht unterhalb der Guidance lagen. Gleichzeitig konnte die EBIT-Marge auch im konjunkturell schwachen Umfeld weiter ausgebaut werden. [Tabelle] Rückblick 2024: Das vergangene Jahr war für Masterflex aufgrund der anhaltend schwachen Industrieentwicklung besonders herausfordernd. Dies zeigte sich in einer heterogenen Entwicklung mit Zuwächsen im Bereich Luftfahrt, Lebensmittel- und Halbleiterindustrie, während die Absätze der zyklischen Industriebereiche rückläufig waren. Angesichts dieser Entwicklung hat die Masterflex starke Zahlen vorgelegt, die zwar wie erwartet im Umsatz mit 98,1 Mio. EUR (-3,0% yoy) leicht unterhalb der Guidance lagen, margenseitig jedoch auch im vergangenen Jahr weiter auf 13,0% (+0,5 PP yoy) zulegen konnte. Die Gründe für die Steigerung der operativen Marge trotz steigender Personalkosten lagen in positiven Produktmix-Effekten sowie weiteren Effizienzsteigerungen, die sich u.E. auch im Folgejahr fortsetzen könnten. Auswirkungen des deutschen Politikwechsels: Als Teil der verarbeitenden Industrie mit einem Umsatzanteil von über 40% in Deutschland ist die Masterflex direkt von den Maßnahmen einer möglichen neuen Regierung bestehend aus CDU/CSU und SPD betroffen. Auf Basis des veröffentlichten Sondierungspapiers dürften sich insbesondere drei Maßnahmen positiv auf Masterflex auswirken. Die geplante Reduzierung der Stromsteuer (1) auf das europäische Mindestmaß dürfte die Industriepreise um >5ct/kWh senken und sich unmittelbar in Kosteneinsparungen in der energieintensiven Schlauchproduktion niederschlagen. Investitionsanreize für Unternehmen (2) dürften die Attraktivität von Neuanschaffungen und den Ausbau von Produktionsanlagen erhöhen und sich somit mittelfristig positiv auf die Nachfrage nach Vorleistungsgütern auswirken sowie die Attraktivität des Industriestandorts Deutschland insgesamt verbessern. Der avisierte Bürokratieabbau (3) sollte die Berichts- und Dokumentationspflichten signifikant vereinfachen, was vor allem dem Mittelstand erheblich weiterhelfen würde, der in den vergangenen Jahren unter den stetig ansteigenden Anforderungen litt. Insgesamt sehen wir die angekündigten Maßnahmen als sehr positiv für die Masterflex an, sowohl was die unmittelbaren Auswirkungen als auch die erwartete Verbesserung der Gesamtindustrie angeht. Fazit: Masterflex hat die konjunkturell schwache Phase der letzten zwei Jahre genutzt, um sich kostenseitig hervorragend aufzustellen. Mit dem Rückenwind aus möglichen politischen Veränderungen und einem Wiederaufleben der Konjunktur dürfte das Unternehmen zu einem Top Line-Wachstum zurückkehren und die Marge weiter ausbauen. Wir bekräftigen daher unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 15,00 EUR. 