EQS-News: Exasol veröffentlicht Geschäftsbericht 2024 – Testierte Zahlen im Rahmen der vorläufigen Ergebnisse und Prognose

Exasol veröffentlicht Geschäftsbericht 2024 – Testierte Zahlen im Rahmen der vorläufigen Ergebnisse und Prognose



18.03.2025 / 07:30 CET/CEST

EBITDA steigt auf 2,0 Mio. Euro, positives Konzernergebnis von 0,2 Mio. Euro

Starkes Wachstum von 19 % in den Fokus-Branchen unterstreicht strategische Ausrichtung auf on-premise und hybride Lösungen

Prognose 2025 bestätigt: EBITDA-Wachstum von mind. 50 % auf 3 bis 4 Mio. Euro sowie mittleres einstelliges prozentuales Umsatzwachstum; anhaltend starkes Wachstum im zweistelligen Prozentbereich in den Fokus-Branchen



Nürnberg, 18. März 2025: Die Exasol AG (ISIN DE000A0LR9G9, Xetra: EXL), ein globales Technologieunternehmen und Anbieter einer hochleistungsfähigen Analytics Engine, hat heute ihren Geschäftsbericht 2024 veröffentlicht. Die testierten Konzernzahlen liegen im Rahmen der am 19. Februar 2025 bekannt gegebenen vorläufigen Ergebnisse.

Die Umsatzerlöse stiegen um 12,9 % auf 39,6 Mio. Euro (Vorjahr: 35,1 Mio. Euro), das EBITDA lag bei 2,0 Mio. Euro (Vorjahr: -5,7 Mio. Euro) und das Konzernergebnis nach Steuern bei 0,2 Mio. Euro (Vorjahr: -8,2 Mio. Euro). Damit hat Exasol erstmalig seit dem IPO im Jahr 2020 positive Ergebnisse erzielt und die Grundlagen geschaffen, mittelfristig das ARR- und Umsatzwachstum wieder deutlich zu beschleunigen. Ein zentraler Erfolgsfaktor dafür ist insbesondere die Schärfung der Strategie. Exasol fokussiert sich in ihrer Wachstumsstrategie auf on-premise und hybride Lösungen sowie auf ihre Fokus-Branchen Finanzindustrie, Telekommunikation, Healthcare, Versorgungsunternehmen und die öffentliche Hand. In diesen Bereichen hat Exasol mit ihrer Analytics Engine – eine der schnellsten Datenbanken weltweit – klare Wettbewerbsvorteile in den Bereichen Performance sowie im Verhältnis von Investitionen zu Betriebskosten. Diese strategische Schärfung stärkt die Marktposition des Unternehmens und eröffnet neue Potenziale für künftiges Wachstum.



Bestätigung der Prognose 2025: EBITDA-Wachstum von mindestens 50 % auf 3bis4Mio.Euro bei einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich

Exasol bestätigt die am 19. Februar 2025 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2025 und erwartet ein ARR- und Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich im Vergleich zum Geschäftsjahr 2024. In den Prognosen ist berücksichtigt, dass im Geschäftsjahr 2025 weiterhin gegenläufige Effekte aus Kündigungen von Unternehmen außerhalb der Fokus-Branchen erwartet werden. Dieser Einfluss wird sich mittelfristig durch die zunehmende Verschiebung des Portfolios jedoch verringern. Gleichzeitig wird sich das starke zweistellige ARR-Wachstum in den Kernmärkten auch im Jahr 2025 fortsetzen.

Der Geschäftsbericht 2024 der Exasol AG steht unter https://ir.exasol.com/publications/ als Download zur Verfügung.



Über Exasol AG

Exasol ist die weltweit leistungsstärkste Analytics Engine, die speziell für die Bewältigung komplexer Daten-Workloads entwickelt wurde und ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Exasol wird von Unternehmen auf der ganzen Welt in unterschiedlichsten Branchen für seine herausragende Leistung und Zuverlässigkeit geschätzt. Dank In-Memory-Computing, Massively Parallel Processing (MPP), selbstoptimierender Technologie und fortschrittlichen AI-Funktionen macht Exasol komplexe Analysen einfach.

Unternehmen können so den maximalen Nutzen aus ihren Daten ziehen und gleichzeitig die Betriebskosten minimieren. Ob als eigenständiges Data Warehouse, Analytics Accelerator oder Enabler für AI/ML-Modelle – Exasol ermöglicht leistungsstarke und zuverlässige Analysen in On-Premises- und hybriden Umgebungen.

Für weitere Informationen darüber, wie Exasol Ihre Datenanalysefähigkeiten transformieren kann, besuchen Sie www.exasol.com.



IR und Presse Kontakt

Susan Hoffmeister

Investor Relations

Tel: +49 89 125 09 0333

E-Mail: ir@exasol.com

