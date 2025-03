New York Ausblick: Kleine Gewinne erwartet - Tesla erholen sich

Nach dem schwachen Vortag zeichnet sich am Mittwoch vor allem in den US-Technologieindizes ein etwas höherer Start ab. Den US-Leitindex Dow Jones Industrial taxiert der Broker IG derweil rund eine Stunde vor dem Handelsstart kaum bewegt auf 41.579 Punkte. Seine Erholung auf dem tiefsten Niveau seit September war am Montag an den 200-Tage-Durchschnittslinien ausgebremst worden. Diese gelten als Gradmesser für den längerfristigen Trend.

So weit kamen die zuletzt besonders schwachen Indizes der Technologiebörse Nasdaq bisher erst gar nicht. Allenfalls eine zögerliche Stabilisierung gelang, nachdem der Auswahlindex Nasdaq 100 von seinem Rekordhoch Mitte Februar bis zum vergangenen Freitag rund 14 Prozent abgesackt war. Am Mittwoch sieht IG den Nasdaq 100 nun 0,3 Prozent höher bei 19.535 Punkten. Damit bliebe er aber noch unter dem Vortageshoch weiter auf Richtungssuche.

Geprägt worden waren Rally wie Absturz des Tech-Barometers vor allem von den Aktien der sogenannten Glorreichen Sieben (Apple , Amazon , Alphabet , Meta , Microsoft , Nvidia und Tesla ).

Vorbörslich standen die Zeichen nach den jüngsten kräftigen Verlusten bei diesen Werten nun auf leichte Erholung. Besonders Tesla waren gefragt und schafften es bis zu 4,5 Prozent aufwärts. In Kalifornier nahm der Konzern von Elon Musk eine regulatorische Hürde für seine Vision der Robotaxi-Fahrdienste. Tesla-Aktien hatten sich von ihrem Höhepunkt im Dezember aus zuletzt mehr als halbiert. Absatzsorgen, auch wegen der Freundschaft Musks zum neuen US-Präsidenten Trump und seiner Rolle als dessen oberster Kostensenker, prägten die Stimmung. Trump will offenbar so weit gehen, Gewalt gegen Tesla als inländischen Terrorismus einzustufen.

Derweil gaben Papiere von Gilead Sciences vorbörslich nach. Das "Wall Street Journal" berichtete über Sparpläne des US-Gesundheitsministeriums bei staatlicher HIV-Forschung.

Nach einer Empfehlung der Investmentbank Barclays zogen Mosaic indes an. Der Düngerhersteller überzeugte den Analysten Benjamin Theurer tags zuvor auf seinem Investorentag von seiner Strategie.