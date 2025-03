EQS-News: Die Generalversammlung der BB Biotech AG stimmt allen Anträgen zu und genehmigt die Dividende von CHF 1.80 pro Aktie

EQS-News: BB BIOTECH AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

Medienmitteilung vom 19. März 2025

Die Generalversammlung der BB Biotech AG stimmt allen Anträgen zu und genehmigt die Dividende von CHF 1.80 pro Aktie

An der ordentlichen Generalversammlung der BB Biotech AG von heute haben die Aktionäre sämtliche Anträge des Verwaltungsrats angenommen.

Die Aktionäre stimmten einer Dividendenausschüttung von CHF 1.80 brutto pro Aktie zu. Die Auszahlung erfolgt am 25. März 2025 mit Stichtag vom 24. März 2025 und Ex-Dividendendatum vom 21. März 2025.

Die Aktionäre haben die bisherigen Verwaltungsräte Dr. Thomas von Planta (Präsident), Dr. Clive Meanwell, Laura Hamill, Dr. Pearl Huang, Prof. Dr. Mads Krogsgaard Thomsen und Camilla Soenderby für eine weitere einjährige Amtsdauer wiedergewählt.



Unternehmensprofil

BB Biotech AG ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Schaffhausen/Schweiz, die an der Schweizer und deutschen Börse notiert ist. Seit 1993 investiert das Unternehmen in innovative Unternehmen der Medikamentenentwicklung, die hauptsächlich in den USA und Westeuropa ansässig sind. BB Biotech ist einer der führenden Investoren in diesem Sektor. Der routinierte Verwaltungsrat mit seiner langjährigen Erfahrung legt die Anlagestrategie und -richtlinien fest. Anlageentscheidungen werden vom erfahrenen Investment Management Team der Bellevue Asset Management AG getroffen, das sich dabei auf sein umfassendes Investment-Research verlässt.

