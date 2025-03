EQS-News: net digital AG erzielt Rekordumsatz im Jahr 2024 und bleibt profitabel – optimistischer Ausblick für 2025

EQS-News: net digital AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Sonstiges

net digital AG erzielt Rekordumsatz im Jahr 2024 und bleibt profitabel – optimistischer Ausblick für 2025



19.03.2025 / 09:12 CET/CEST

Umsatz erreicht mit rund 11,0 Mio. EUR (Vj. 9,8 Mio. EUR) den höchsten Wert der Unternehmensgeschichte

Positives EBITDA von ca. 0,2 Mio. EUR, trotz erheblicher Investitionen in Marketing und Vertrieb

Deutliche Erweiterung des internationalen Acquirer-Netzwerks sowie starkes Wachstum im Bereich Netzbetreiber und Mobilfunkanbieter

Optimistischer Ausblick für 2025: Umsatzsteigerung auf 14 bis 15,5 Mio. EUR erwartet, EBITDA soll auf 0,7 bis 1,0 Mio. EUR steigen

Düsseldorf, 19. März 2025 – Die net digital AG (ISIN: DE000A2BPK34, Ticker: VRL) hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem neuen Umsatzrekord abgeschlossen. Um das dynamische Wachstum weiter voranzutreiben, investierte das Unternehmen gezielt in Marketing, Vertrieb sowie den Ausbau der Plattform. Zusätzlich wurde verstärkt in Zukunftsbereiche wie Künstliche Intelligenz (KI) und das Carrier-Geschäft investiert. Trotz dieser hohen Investitionen blieb das EBITDA mit 0,2 Mio. EUR stabil auf Vorjahresniveau. Der Umsatz, basierend auf vorläufigen HGB-Zahlen, stieg auf rund 11,0 Mio. EUR (Vj. 9,8 Mio. EUR). Die liquiden Mittel des Unternehmens erhöhten sich zum Jahresende 2024 auf 2,1 Mio. EUR (Vj. 1,7 Mio. EUR), was eine solide finanzielle Basis für weiteres Wachstum bietet.

Das operative Geschäft entwickelte sich über alle Segmente hinweg positiv. Besonders hervorzuheben sind der Ausbau des internationalen Acquirer-Netzwerks sowie die steigenden Umsätze mit Netzbetreibern und Mobilfunkanbietern. Zudem konnte die net digital AG im KI-Bereich ihr Leistungsspektrum deutlich erweitern. Diese sollen in den kommenden Quartalen umsatzwirksam werden.

Für 2025 erwartet die net digital AG eine Fortsetzung des Wachstumskurses. Prognostiziert wird ein Umsatzanstieg auf 14 bis 15,5 Mio. EUR, während das EBITDA auf 0,7 bis 1,0 Mio. EUR steigen soll. Der Jahresauftakt 2025 verlief bereits vielversprechend.

Theodor Niehues, CEO der net digital AG: „Der Umsatzrekord 2024 bestätigt unsere starke Marktposition und erfolgreiche Strategie. Besonders erfreulich ist das Wachstum bei unseren Acquiring-Bank-Partnern, Netzbetreibern und Mobilfunkanbietern sowie die Weiterentwicklung unseres KI-Geschäfts. Ich bin überzeugt, dass 2025 erneut ein erfolgreiches Jahr für uns wird – mit einem weiteren Umsatzrekord und einer signifikanten EBITDA-Steigerung als Ziel.”

Der testierte Jahresabschluss für 2024 wird im Juni 2025 veröffentlicht.

Über die net digital AG

Die net digital AG ist Partner vieler mittelständischer und großer Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Medien und Entertainment und entwickelt über die eigene Technologieplattform globale und individuell angepasste digitale Zahlungslösungen mit Fokus auf digitale Content-Distribution. Die Lösungen für den Vertrieb von Inhalten konzentrieren sich auf die Bereiche Unterhaltung, Musik und Videos. Zu den rund 250 internationalen Kunden der net digital AG zählen beispielsweise große Telekommunikations- und Medienkonzerne sowie diverse öffentliche Verkehrsbetriebe. Über die Technologieplattform erreicht die net digital AG mehr als 100 Millionen Verbraucher. Die Aktien der net digital AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "VRL" (ISIN: DE000A2BPK34, WKN: A2BPK3) gehandelt.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



