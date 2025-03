OTS: FinTech Community Frankfurt TechQuartier / Neosfer gibt IMPACT FESTIVAL ...

Neosfer gibt IMPACT FESTIVAL in neue Hände - TechQuartier kauft Europas führende B2B-Veranstaltung für nachhaltige Innovationen Frankfurt am Main (ots) - Die Erfolgsgeschichte des IMPACT FESTIVAL (https://impact-festival.earth/) geht weiter: neosfer hat Europas führende B2B-Veranstaltung für nachhaltige Innovationen an das TechQuartier (https://techquartier.com/) verkauft. Damit erhält das Festival eine neue Heimat, um weiter zu wachsen und die nachhaltige Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft voranzutreiben. Von der Vision zur führenden Plattform Seinen Ursprung hat das IMPACT FESTIVAL bei neosfer. Als Innovationseinheit der Commerzbank erkannte neosfer früh die Bedeutung nachhaltiger Geschäftsmodelle und initiierte das Festival, um Start-ups, Investor:innen und Unternehmen zu vernetzen. Seit der Premiere 2021 hat sich das Event mit über 12.000 Besuchenden und 600+ Start-ups als zentrale Plattform etabliert. Neue Perspektiven mit TechQuartier "Das IMPACT FESTIVAL ist eine einzigartige Plattform für nachhaltige Innovationen. Als Brückenbauer zwischen Start-ups, Unternehmen und Investor:innen bringen wir das nötige Netzwerk mit, um das Festival weiterzuentwickeln und neue Formate zu schaffen", erklärt Alice Rettig, Geschäftsführerin des TechQuartiers. TechQuartier (https://techquartier.com/) plant, das IMPACT FESTIVAL durch internationale Kooperationen, neue Matchmaking-Formate und einen stärkeren Fokus auf technologische Innovationen weiter auszubauen. Wer das Event live erleben möchte, kann sich schon jetzt den 26. und 27. November 2025 notieren. Dort bestreitet das IMPACT FESTIVAL seine fünfte Ausgabe - erneut in der Messe Frankfurt - https://impact-festival.earth/ . Lesen Sie die ganze Pressemitteilung hier: https://techquartier.com/news/neosfer-hands-over-impact-festival-to-techquartier Pressekontakt TechQuartier Shary Schouler Mail: mailto:schouler@techquartier.com Web: https://impact-festival.earth/ https://techquartier.com/ Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/128224/5993858 OTS: FinTech Community Frankfurt TechQuartier