ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt RWE auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach einer Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Diese habe sich um den Zusammenhang von deutlich gekürzten Investitionen und möglichen weiteren Aktienrückkäufen gedreht, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Demnach seien auf dem aktuellen Kursniveau bei gleichbleibenden Bedingungen weitere Rückkäufe durchaus möglich./niw/la

