Cembra Money Bank AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Cembra veröffentlicht Einladung zur Generalversammlung 2025 und ihren Geschäftsbericht 2024



20.03.2025 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich, 20. März 2025 – Cembra hat heute die Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates für die ordentliche Generalversammlung 2025 veröffentlicht. Diese findet am Donnerstag, 24. April 2025 im Kongresshaus Zürich statt. Die Einladung kann auf der Website von Cembra eingesehen werden.

Wie am 28. Januar 2025 angekündigt, schlägt der Verwaltungsrat Wanda Eriksen als neue Verwaltungsrätin vor. Aufgrund der statutorischen Amtszeitbeschränkung von zehn Jahren steht Monica Mächler 2025 nicht mehr zur Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats zur Verfügung. Alle anderen Verwaltungsratsmitglieder stellen sich zur Wiederwahl.

Franco Morra, Verwaltungsratspräsident von Cembra: «Im Namen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung danke ich Monica Mächler ganz herzlich für ihre ausserordentliche Leistung und ihren grossen Einsatz für Cembra. Mit ihrer herausragenden Expertise und Erfahrung in Recht, Finanzmarktregulierung und Governance hat sie massgeblich zur Stärkung und Resilienz der Bank beigetragen. Ich freue mich, dass wir unseren Aktionärinnen und Aktionären mit Wanda Eriksen eine hochqualifizierte Persönlichkeit zur Wahl vorschlagen dürfen, die unseren Verwaltungsrat mit ihrer weitreichenden Kompetenz optimal ergänzen wird.»

Cembra hat heute auch ihren Geschäftsbericht 2024 veröffentlicht. Der Geschäftsbericht, einschliesslich des Nachhaltigkeitsberichts, sowie der Kurzbericht sind abrufbar unter www.cembra.ch/investoren.

Über Cembra

Cembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von innovativen Finanzierungs- und Zahlungslösungen. Unsere Produktepalette umfasst Privatkredite und Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, das Angebot von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen und Sparprodukte.

In unseren Geschäftsbereichen Lending und Payments betreuen wir über 2 Millionen Kundinnen und Kunden in der Schweiz und beschäftigen mehr als 850 Mitarbeitende aus rund 40 Ländern. Wir haben unseren Hauptsitz in Zürich und sind in der ganzen Schweiz über unser Filialnetz und unsere Online-Vertriebskanäle sowie über unsere Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und Autohändler tätig.

Wir sind seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange kotiert. Cembra wird von Standard & Poor's mit A- bewertet und ist von führenden ESG-Ratingagenturen für ihre starke Leistung im Bereich Nachhaltigkeit anerkannt.

Ende der Adhoc-Mitteilung

2103472 20.03.2025 CET/CEST