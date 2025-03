EQS-News: Hapag-Lloyd veröffentlicht Geschäftsbericht 2024 und Prognose für laufendes Jahr

EQS-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

Hapag-Lloyd veröffentlicht Geschäftsbericht 2024 und Prognose für laufendes Jahr



20.03.2025 / 07:29 CET/CEST

EBITDA und EBIT leicht höher als im Jahr 2023

8,20 Euro Dividendenvorschlag je Aktie

Prognose 2025: signifikante geopolitische Unsicherheiten

Hapag-Lloyd hat heute seinen neuen Geschäftsbericht veröffentlicht. Demzufolge wurde im Jahr 2024 eine leichte Steigerung des operativen Ergebnisses erzielt. Das Konzern-EBITDA stieg auf 5,0 Milliarden US-Dollar (4,6 Milliarden Euro). Das Konzern-EBIT verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr leicht auf 2,8 Milliarden US-Dollar (2,6 Milliarden Euro). Das Konzernergebnis lag vor allem aufgrund geringerer Zinserträge und höherer Steueraufwendungen mit 2,6 Milliarden US-Dollar (2,4 Milliarden Euro) unter dem Vorjahresniveau.

„In einem herausfordernden Marktumfeld haben wir solide Ergebnisse erzielen und die Kundenzufriedenheit weiter steigern können. Wir haben unser Terminalgeschäft unter der Marke Hanseatic Global Terminals weiter konsolidiert und ausgebaut. Wir haben hart daran gearbeitet, Prozesse weiter zu verbessern, was sich in den kommenden Jahren auszahlen wird, und unsere Investitionen in Digitalisierung und die Schulung unserer Mitarbeitenden verstärkt. Außerdem haben wir das größte Neubauprogramm in der Geschichte unseres Unternehmens gestartet, das es uns ermöglichen wird, unsere Flotte weiter zu modernisieren und zu dekarbonisieren“, sagte Rolf Habben Jansen, CEO der Hapag-Lloyd AG.

Im Segment Linienschifffahrt erhöhte sich die Transportmenge für das Jahr 2024 um 4,7 % auf 12,5 Millionen TEU (2023: 11,9 Millionen TEU) bei einer gleichzeitig stabilen durchschnittlichen Frachtrate von 1.492 USD/TEU (2023: 1.500 USD/TEU). Entsprechend stiegen die Umsätze auf 20,3 Milliarden US-Dollar (18,8 Milliarden Euro). Trotz höherer Transportaufwendungen in Verbindung mit der notwendigen Umleitung von Schiffen um das Kap der Guten Hoffnung erhöhte sich das EBITDA auf 4,9 Milliarden US-Dollar (4,5 Milliarden Euro), während das EBIT mit 2,7 Milliarden US-Dollar (2,5 Milliarden Euro) auf Vorjahresniveau lag.

Im Segment Terminal & Infrastruktur verbesserte sich das EBITDA im Geschäftsjahr 2024 auf 151 Millionen US-Dollar (139 Millionen Euro) – insbesondere bedingt durch mehrere Akquisitionen im Laufe des vorherigen Geschäftsjahres. Das EBIT erhöhte sich auf 72 Millionen US-Dollar (66 Millionen Euro).

Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisentwicklung werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hapag-Lloyd AG der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 8,20 Euro pro Aktie vorschlagen – dies entspricht einem Ausschüttungsbetrag von insgesamt 1,4 Milliarden Euro, was die Hapag-Lloyd Aktie erneut zu einem der attraktivsten deutschen Dividendentitel macht.

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand ein Konzern-EBITDA in einer Bandbreite von 2,5 bis 4,0 Milliarden US-Dollar (2,4 bis 3,9 Milliarden Euro) und ein Konzern-EBIT in einer Bandbreite von 0,0 bis 1,5 Milliarden US-Dollar (0,0 bis 1,5 Milliarden Euro). Angesichts der sehr volatilen Frachtratenentwicklung und großen geopolitischen Herausforderungen, ist die Prognose mit hohen Unsicherheiten behaftet.

„Im Jahr 2025 sind wir mit Gemini sehr gut gestartet, aber das wirtschaftliche und geopolitische Umfeld bleibt fragil. Vor diesem Hintergrund rechnen wir für 2025 mit einem geringeren Ergebnis als 2024. In der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres werden wir unser Gemini-Netzwerk implementieren und erwarten, neue Standards bei der Fahrplanzuverlässigkeit zu setzen. Wir werden Hanseatic Global Terminals weiterentwickeln und gehen davon aus, dass unser Geschäft mit Hinterlandtransporten weiter wächst. Gleichzeitig werden wir unsere Stückkosten sehr genau im Blick behalten und uns darauf fokussieren, noch effizienter und klimafreundlicher zu werden“, so Rolf Habben Jansen.

Die vollständigen Geschäftszahlen für das Jahr 2024 inklusive der Erläuterungen zu den Kennzahlen EBITDA und EBIT finden Sie als Download im digitalen Geschäftsbericht:

https://hlag-2024.corporate-report.net



KENNZAHLEN (USD)*

2024 2023 2024 versus

2023 Konzern Umsatz (Mio. USD) 20.673 19.391 1.282 EBITDA (Mio. USD) 5.029 4.825 205 EBIT (Mio. USD) 2.788 2.735 53 EBITDA-Marge 24 % 25 % -1 Ppt EBIT-Marge 13 % 14 % -1 Ppt Konzernergebnis (Mio. USD) 2.588 3.189 -601 Segment Linienschifffahrt Transportmenge (TTEU) 12.467 11.907 560 Frachtrate (USD/TEU) 1.492 1.500 -8 Umsatz (Mio. USD) 20.287 19.210 1.077 EBITDA (Mio. USD) 4.878 4.775 104 EBIT (Mio. USD) 2.717 2.717 -1 Segment Terminal & Infrastruktur Umsatz (Mio. USD) 434 202 232 EBITDA (Mio. USD) 151 50 101 EBIT (Mio. USD) 72 18 54



KENNZAHLEN (EURO)*

2024 2023 2024 versus

2023 Konzern Umsatz (Mio. EUR) 19.112 17.930 1.182 EBITDA (Mio. EUR) 4.649 4.461 188 EBIT (Mio. EUR) 2.577 2.529 48 Konzernergebnis (Mio. EUR) 2.392 2.949 -556 Segment Linienschifffahrt Umsatz (Mio. EUR) 18.754 17.762 992 EBITDA (Mio. EUR) 4.510 4.415 95 EBIT (Mio. EUR) 2.511 2.513 -1 Segment Terminal & Infrastruktur Umsatz (Mio. EUR) 401 187 214 EBITDA (Mio. EUR) 139 46 94 EBIT (Mio. EUR) 66 16 50

* In den Tabellen können aus rechentechnischen Gründen in Einzelfällen Rundungsdifferenzen auftreten.



