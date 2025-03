IRW-News: Pioneer AI Foundry Inc.: Cykel AI, Venture-Partner von Pioneer AI Foundry, führt den AI-Agenten Samson ein, einen digitalen Forschungsanalysten, der den Talentakquisitionsprozess grundlegend verändern soll

IRW-PRESS: Pioneer AI Foundry Inc.: Cykel AI, Venture-Partner von Pioneer AI Foundry, führt den AI-Agenten Samson ein, einen digitalen Forschungsanalysten, der den Talentakquisitionsprozess grundlegend verändern soll

Vancouver, BC - 20. März 2025 / IRW-Press / Pioneer AI Foundry Inc. (CBOE CA:JPEG) (Pioneer oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass sein Venture-Partner Cykel AI (Cykel) (LSE: CYK), ein führender Anbieter von KI-basierten Automatisierungslösungen, seinen neuesten KI-Agenten Samson erfolgreich auf den Markt gebracht hat. Samson ist ein digitaler Forschungsanalyst, der die Talentakquisitionspipeline unterstützt, indem er Recherchen durchführt und professionelle Unternehmensberichte für Investment-, Consulting- und Beratungsteams verfasst. Samson wurde entwickelt, um den Prozess der Personalbeschaffung für Unternehmen weltweit zu rationalisieren und zu optimieren.

Die weltweite Personalbeschaffungsbranche wird voraussichtlich bis 2028 einen Wert von 998 Milliarden $ www.grandviewresearch.com

erreichen, was auf die steigende Nachfrage nach effizienten Einstellungslösungen zurückzuführen ist. Unternehmen stehen vor wachsenden Herausforderungen bei der Identifizierung von Spitzentalenten und der Verwaltung großer Mengen von Bewerberdaten. Samson unterstützt Unternehmen, indem er arbeitsintensive Prozesse automatisiert, schnellere, datengestützte Entscheidungen ermöglicht und die Effizienz der Personalbeschaffung verbessert.

Samson nutzt fortschrittliche natürliche Sprachverarbeitung (NLP) und maschinelles Lernen, um umfangreiche Datenquellen zu analysieren, Kandidatenprofile zu bewerten und verwertbare Erkenntnisse zu liefern, die die Einstellungsergebnisse verbessern. Er sammelt und synthetisiert sofort Branchentrends, Gehaltsbenchmarks und Einstellungsdaten von Mitbewerbern, indem er eine umfassende Suche im öffentlichen Internet und in privaten Datenquellen durchführt, um eine gründliche, hochwertige Recherche durchzuführen.

Durch die Integration von Samson können Talentakquisitions-Teams den manuellen Arbeitsaufwand reduzieren, die Entscheidungsgenauigkeit verbessern und die Einstellungspipeline beschleunigen, was Unternehmen einen strategischen Vorteil bei der Gewinnung erstklassiger Talente verschafft.

KI definiert die Art und Weise, wie Unternehmen mit der Einstellung umgehen, neu und Samson stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Automatisierung der Personalbeschaffung dar, so Darcy Taylor, CEO von Pioneer. Durch die Nutzung von KI-Agenten-basierten Erkenntnissen können Unternehmen schnellere, intelligentere Einstellungsentscheidungen treffen und gleichzeitig Ressourcen optimieren. Als Teil der Strategie von Pioneer AI Foundry, umsatzbringende KI-Agenten zu entwickeln, sind Samson und Lucy ein Beispiel für die nächste Generation von KI-Agenten-gestützten Unternehmenslösungen. Unsere Venture-Partnerschaft mit Cykel AI setzt unsere Vision um, umsatzgenerierende KI-Agententechnologien branchenübergreifend zu skalieren.

ÜBER CYKEL AI

Cykel AI erzeugt autonome digitale Mitarbeiter, die komplexe Geschäftsaufgaben ohne menschliche Aufsicht erledigen. Die digitale Plattform setzt repetitive (sich wiederholende) Aufgaben in den Autopilot-Modus und ermöglicht damit den für die Personalbeschaffung, den Vertrieb und die Forschung zuständigen Teams ein effizienteres Arbeiten und eine effektivere Skalierung. Nähere Informationen zu Lucy erhalten Sie unter www.cykel.ai/lucy oder investors@cykel.ai.

ÜBER PIONEER AI FOUNDRY INC.

Pioneer AI ist ein Agentic AI Venture Builder der nächsten Generation, der hauptsächlich über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Crowdform - ein Unternehmen für KI-Agententechnologie und Entwicklung von geistigem Eigentum - tätig ist. Durch die Nutzung eines Venture-Studio- und Technologie-Inkubator-Modells entwickelt und skaliert Pioneer AI umsatzgenerierende, agentenbasierte KI-Technologien an der Schnittstelle von KI-Agenten und Defi/Krypto und nutzt dazu das Ökosystem Solana. Pioneer hat sich auf autonome, umsatzgenerierende KI-Agentenlösungen spezialisiert, die in erster Linie im Rahmen seiner 100%igen operativen Tochtergesellschaft entwickelt werden.

Darüber hinaus hat Pioneer erfolgreiche Partnerschaften mit führenden KI-Unternehmen auf der ganzen Welt geschlossen, wobei mehrere Projekte vollständig umgesetzt und auf den Markt gebracht wurden, und zwar durch operative Unternehmen, an denen Pioneer maßgeblich beteiligt ist. Diese Partnerschaften konzentrieren sich auf die Schnittstelle zwischen umsatzgenerierenden KI-Agenten und dem dezentralen Finanzsystem.

Für Informationen besuchen Sie www.p10neer.com oder www.sedarplus.ca.

IM NAMEN VON PIONEER AI FOUNDRY INC.

Darcy Taylor

CEO & Direktor

ir@p10neer.com

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtet und spiegeln die Erwartungen des Managements in Bezug auf die hierin beschriebenen Angelegenheiten wider. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, und solche Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und basieren auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnte dazu führen, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemacht.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78938

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78938&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA7235371068

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.