Anfang des Monats machte der im SDax notierte Spezialist für IT-Dienstleistung mit seiner KI-Initiative Schlagzeilen, der Kurs legte zweistellig zu. Welche Chartlevels nun relevant sind und wo die nächsten Kursziele liegen erfährst du in der nachfolgenden Betrachtung.

Das in Stuttgart beheimatete IT-Unternehmen GFT Technologies bietet Dienstleistungen in den Bereichen Cloud-Technologien, Künstliche Intelligenz und Blockchain an, insbesondere für die Finanz-, Versicherungs- und Industriebranchen.