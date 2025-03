Dax am Hexensabbat unter Druck - DHL-Aktien schwächeln

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax ist am großen Verfallstag schwächer in den Handel gestartet.

Der deutsche Leitindex verlor am Freitag 0,9 Prozent auf 22.793 Zähler. Seit Dienstag hat er damit 2,5 Prozent an Wert eingebüßt. "Dass der Aktienmarkt mal fällt, ist gut und gesund", sagt Jochen Stanzl von CMC Markets. Der Dax befinde sich im Konsolidierungsmodus. Bei den Einzelwerten rechnen Börsianern aufgrund des so genanten Hexensabbats im Tagesverlauf mit deutlichen Ausschläge nach oben oder unten. An dem dreifachen Verfallstag von Optionen und Futures auf Aktien und Indizes versuchen Profi-Anleger die Kurse in eine für sie günstige Richtung zu schieben, weil sie mit den Terminkontrakten auf bestimmte Kursstände zu vorher festgelegten Zeiten spekulieren.

Im Blick behalten die Anleger zudem die Abstimmung im Bundesrat über das historische Finanzpaket für höhere Verteidigungsausgaben und Investitionen. Nach dem Bundestag soll auch die Länderkammer der von den Unionsparteien und der SPD vorgelegten Lockerung der Schuldenbremse und einem Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für die Infrastruktur zustimmen. Dafür ist ebenfalls eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig. Diese gilt mittlerweile als relativ sicher, weil Bayern und Bremen eine Zustimmung signalisiert haben.

Zu den größten Dax-Verlierern zählten in den ersten Minuten die Aktien von DHL mit einem Abschlag von 2,3 Prozent. Sie reagierten auf eine Prognosesenkung des US-Rivalen FedEx. Die Aktien gaben im nachbörslichen US-Handel mehr als vier Prozent nach. Im MDax ging es für Fuchs trotz eines Rekordgewinns im vergangenen Jahr um gut sieben Prozent bergab. Einem Händler zufolge blieb die Ebit-Prognose des Schmierstoffherstellers für 2025 hinter den Erwartungen zurück.

