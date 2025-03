Weitere Hochtief-Gewinnmitnahmen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Beim Baukonzern Hochtief müssen die Anleger am Montag mit minus 3,4 Prozent weitere Gewinnmitnahmen verkraften. Damit sind die Aktien MDax -Schlusslicht.

Im März hatten sie in Erwartung des historischen deutschen Finanzpakets für Verteidigung und Infrastruktur eine Rekordrally hingelegt. Diese erreichte am vergangenen Dienstag - als der Bundestag die dafür nötigen Grundgesetz-Änderungen verabschiedete - ihren Höhepunkt. Doch seitdem geht es bergab; die erwartungsgemäße Zustimmung des Bundesrats am Freitag hatte daran auch nichts geändert. Langsam aber sicher gerät damit die für den kurzfristigen Trend wichtige 21-Tage-Durchschnittslinie in Gefahr. Seit Jahresbeginn steht aber immer noch ein sattes Plus von 30 Prozent zu Buche.

Die Titel hätten es mit der Euphorie übertrieben, befand Analyst Marcin Wojtal von der US-Investmentbank Bank of America (BofA). Der Umsatzbeitrag aus Deutschland sei 2024 mit 3 Prozent sehr niedrig gewesen. Gleichzeitig habe sich der Bewertungsrückstand gegenüber der amerikanischen Konkurrenz im Bereich Engineering & Construction erledigt. Daher stufte der Experte die Aktien gleich doppelt ab von "Buy" auf "Underperform"./gl/ag/mis