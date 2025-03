Deutschland: Positiver Wochenauftakt

Der Dax steuert nach einer dreitägigen Verlustserie am Montag auf moderate Kursgewinne zu. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,6 Prozent auf 23.020 Punkte. Damit würde er sich von der für den kurzfristigen Trend wichtigen 21-Tage-Durchschnittslinie, die trotz des jüngsten Kursrückgangs gehalten hatte, weiter nach oben absetzen.

Am vergangenen Dienstag hatte der Dax mit 23.476 Punkten ganz knapp ein weiteres Rekordhoch erreicht - noch vor dem Bundestagsbeschluss zu den nötigen Grundgesetz-Änderungen für das historische Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur. Nach den deutlichen Kursgewinnen seit Jahresbeginn hatten sich anschließend aber zu wenig neue Käufer gefunden, und die Verlockung von Gewinnmitnahmen überwog. Am Freitag segnete dann - ebenfalls wie vorab schon erwartet - der Bundesrat die Grundgesetz-Änderungen ab.

USA: Moderate Gewinne

Die US-Börsen haben am Freitag letztlich moderate Gewinne erzielt. Der Leitindex Dow Jones Industrial verharrte zum großen Verfallstag an den Terminmärkten die meiste Zeit in der Verlustzone, schloss dann aber 0,08 Prozent höher mit 41.985,35 Punkten. Ähnlich sah es bei den anderen Indizes aus.

Der marktbreite S&P 500 verabschiedete sich 0,08 Prozent fester mit 5.667,56 Punkten aus dem Handel, während der von Technologiewerten dominierte Auswahlindex Nasdaq 100 0,39 Prozent auf 19.753,97 Punkte gewann. Auf Wochensicht stehen bei den drei Indizes damit ebenfalls Aufschläge zu Buche - am deutlichsten beim Dow mit 1,2 Prozent.

Asien: Überwiegend Verluste

An Asiens wichtigsten Aktienmärkten haben sich die Anleger am Montag überwiegend zurückgehalten. Im Fokus bleiben weiterhin die US-Handelsstreitigkeiten. In Japan kam der Leitindex Nikkei-225 kaum vom Fleck.

Der Hang Seng in Hongkong sank zuletzt um 0,2 Prozent, während der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien nahezu unverändert notierte.

Renten

Devisen:

Rohöl:

Umstufungen von Aktien:

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LANXESS AUF 31 (27) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT MUNICH RE AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 573 (562) EUR

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DOUGLAS AUF 17 (30) EUR - 'BUY'

GOLDMAN STARTET HANNOVER RÜCK MIT 'BUY' - ZIEL 312 EUR

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BMW AUF 92 (85) EUR - 'BUY'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 65 (60) EUR - 'HOLD'

RBC HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 26 (22) EUR - 'OUTPERFORM'

Redaktion onvista/dpa-AFX