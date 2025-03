EQS-News: ZEAL Network SE: CEO Dr. Helmut Becker wird seinen Vertrag nicht über Januar 2026 hinaus verlängern

EQS-News: ZEAL Network SE / Schlagwort(e): Personalie

ZEAL Network SE: CEO Dr. Helmut Becker wird seinen Vertrag nicht über Januar 2026 hinaus verlängern



24.03.2025 / 14:01 CET/CEST

Dr. Helmut Becker, seit September 2015 CEO der ZEAL Network SE, hat entschieden, seinen am 31. Januar 2026 endenden Vertrag nicht zu verlängern

Der Aufsichtsrat bedauert seine Entscheidung sehr und dankt ihm für seine herausragende Arbeit

Dr. Becker wird ZEAL bis zum Ende seiner Vertragslaufzeit weiterhin uneingeschränkt mit vollem Engagement zur Verfügung stehen und einen reibungslosen Übergang sicherstellen

Der Aufsichtsrat der ZEAL Network SE wird einen strukturierten Nachfolgeprozess einleiten

Hamburg, 24. März 2025. Dr. Helmut Becker, CEO der ZEAL Network SE, dem Marktführer für Online-Lotterien in Deutschland, hat den Aufsichtsrat des Unternehmens darüber informiert, seinen bis zum 31. Januar 2026 laufenden Vertrag nicht zu verlängern. Der 56-Jährige hat sich dafür entschieden, nach vielen Jahren als Spitzenmanager in Zukunft eigenen unternehmerischen Tätigkeiten nachzugehen. Dr. Becker wird somit dann nach mehr als zwölf Jahren im Vorstand der ZEAL Network SE, darunter mehr als zehn als Vorsitzender, aus dem Unternehmen ausscheiden. Bis zum Ende der Vertragslaufzeit wird er der ZEAL Network SE weiterhin mit vollem Engagement als Vorstandsvorsitzender zur Verfügung stehen und den reibungslosen Übergang seiner Aufgaben auf eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger sicherstellen.

„ZEAL ist heute in einer hervorragenden Position, um auch in Zukunft weiter zu wachsen. Nach fast zehn Jahren als CEO habe ich entschieden, dass nun der richtige Zeitpunkt ist, eigene unternehmerische Wege zu gehen“, erklärte Dr. Becker. „Die Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen. Besonders werde ich unser außergewöhnlich starkes Team und die einzigartige Unternehmenskultur vermissen, die wir gemeinsam aufgebaut haben – geprägt von Innovationsgeist, Kundenfokus und Teamspirit. Bis zum Ende meiner Tätigkeit werde ich weiterhin hart daran arbeiten, unsere gemeinsam gesteckten Ziele zu erreichen."

Dr. Helmut Becker hat den Aufsichtsrat der ZEAL Network SE frühzeitig über seine Entscheidung informiert, der unverzüglich einen strukturierten Prozess für die Nachfolge im Vorstandsvorsitz einleiten wird.

Peter Steiner, Vorsitzender des Aufsichtsrats: „Der Aufsichtsrat der ZEAL Network SE hat die Entscheidung von Helmut Becker, für eine Vertragsverlängerung nicht zur Verfügung zu stehen, mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen. Helmut Becker hat entscheidend dazu beigetragen, die Geschäftsentwicklung von ZEAL auf ein neues Level zu heben. Unter seiner Führung hat ZEAL sich als Marktführer im Online-Lotteriemarkt etabliert, die Kundenbasis erheblich ausgeweitet und durch innovative Produktentwicklungen das Angebot entscheidend erweitert. Im Namen des Aufsichtsrats danke ich ihm für sein herausragendes Engagement und seine strategische Weitsicht. Wir wünschen ihm persönlich und beruflich alles erdenklich Gute.“

Dr. Helmut Becker ist seit dem 1. September 2015 CEO der ZEAL Network SE, nachdem er über zwei Jahre Marketingvorstand (CMO) war. Vor seinem Eintritt in den Vorstand war er zwei Jahre Mitglied des Aufsichtsrats von ZEAL. Zuvor war er unter anderem als Chief Commercial Officer im Vorstand der XING AG sowie in diversen Führungspositionen bei eBay Deutschland und als Unternehmensberater bei McKinsey tätig. Als CEO verantwortete Dr. Becker die Übernahme der LOTTO24 AG, die Rückkehr von ZEAL nach Deutschland sowie den Ausbau des Portfolios um freiheit+, Games und Traumhausverlosung.

Über ZEAL

ZEAL Network ist eine E-Commerce-Unternehmensgruppe mit Sitz in Hamburg und der Marktführer für Online-Lotterien in Deutschland. 1999 gegründet, haben wir das Lottospiel ins Internet gebracht. Heute hat die Unternehmensgruppe rund eine Million aktive Kund:innen und mehr als 200 Mitarbeiter:innen an drei Standorten. ZEAL ermöglicht über die Marken LOTTO24 und Tipp24die Teilnahme an staatlich lizensierten Lotterien und bietet zusätzlich auch eigene Lotterieprodukte an. Zu ZEAL gehören zudem die Marken ZEAL Instant Games, ZEAL Ventures und ZEAL Iberia. In 2024 hat die ZEAL-Gruppe ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. Seit unserer Gründung stehen wir für Wachstum, Innovation und Erfolg.



Pressekontakt:

ZEAL Network SE

Kristin Splieth

Head of Corporate Communications

Kristin.splieth@zealnetwork.de

Tel: +49 (0) 40 808117560

