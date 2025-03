Clever sparen mit einem Wertpapiersparplan – Dein Guide für den Einstieg

Du hast dich nach unserer letzten Folge „ Einmalanlage oder Sparplan? Das ist hier die Frage!“ dazu entschieden, regelmäßig was dafür zu tun, Schritt für Schritt langfristig Vermögen aufzubauen? Super!

Dann stellt sich nur die Frage, wohin deine monatlichen Sparraten fließen sollen. Das klassische Sparbuch bringt leider kaum noch Zinsen und durch die Inflation verliert dein Geld dadurch sogar nach und nach an Wert. Doch es gibt eine clevere Alternative: Den Wertpapiersparplan! Damit kannst du langfristig Vermögen aufbauen, ohne dich ständig um das Auf und Ab an den Börsen kümmern zu müssen. Klingt interessant? Hier erfährst du, wie du als Einsteigerin investieren könntest, worauf du achten solltest, und wie du deinen eigenen Sparplan startest.

Wie funktioniert der Sparplan und welche Vorteile bietet er dir?

Mit einem Wertpapiersparplan investierst du in regelmäßigen Abständen, beispielsweise monatlich – einen festen Betrag in ein oder mehrere Wertpapiere. Dies können etwa ETFs, Aktien oder Fonds sein. Ist der Sparplan erst einmal angelegt, musst du nichts weiter tun. Die regelmäßige Anlage erfolgt auf deinem Depot dann ganz von selbst.

Diese Form des Sparens hat noch einen wesentlichen weiteren Vorteil: den Durchschnittskosten-Effekt, auch „Cost-Average-Effekt“, genannt. Da dein Anlagebetrag jeden Monat gleichbleibt, erwirbst du in Monaten mit einem geringeren Wertpapierkurs mehr Anteile und bei höheren Kursen entsprechend weniger. Dadurch besteht die Chance, langfristig von einem günstigeren Durchschnittspreis zu profitieren.

Welche Sparrate und welchen Sparmodus wählst du?

Bevor du loslegst, musst du dir überlegen, wieviel du in welchem Zeitraum sparen und damit in deinen Sparplan investieren möchtest. Wie du dabei vorgehen kannst, erfährst du im letzten Beitrag Einmalanlage oder Sparplan? Das ist hier die Frage!. Bei den meisten Anbietern kannst du bereits ab 25 Euro einen Sparplan einrichten und dich zwischen monatlicher, viertel-, halbjährlicher oder jährlicher Sparrate entscheiden.

Für welches Wertpapier entscheidest du dich?

Anschließend ist die Wahl des Wertpapiers von entscheidender Bedeutung. Viele Experten halten für Börsenneulinge vor allem ETFs, also börsengehandelte Fonds (Exchange Traded Funds) für sinnvoll. Ihr Vorteil liegt gegenüber Aktien oder aktiv gemanagten Fonds vor allem in ihrer breiten Streuung und ihren zumeist günstigen Kosten.

ETFs bilden einen bestimmten Index, wie beispielsweise den deutschen Leitindex DAX oder den weltweiten MSCI World ab. Welcher ETF der richtige ist, hängt vor allem von deiner Erfahrung und deiner Risikobereitschaft ab. Je breiter ein Index gestreut ist, d.h. in je mehr Titel, Regionen oder Branchen er investiert, desto mehr verteilt sich dein Risiko. Wichtig ist vor allem, dass du verstehst, was dein Index genau abbildet. Dabei hilft dir das sogenannte Factsheet, welches zu fast jedem Fonds existiert und in welchem du die wichtigsten Informationen wie Länder- und Sektorenaufteilung oder die größten Einzeltitel sehen kannst. Achte darauf, dass auch die Kosten des Fonds (Gesamtkostenquote TER oder Verwaltungsgebühr) möglichst gering sind. Unterschiede bei den Fonds gibt es außerdem noch in der Ertragsverwendung, d.h. was mit Gewinnen (z.B. Dividendenausschüttungen) der im Index enthaltenen Aktien passiert: Während thesaurierende ETFs die Ausschüttungen automatisch reinvestieren, werden dir diese bei ausschüttende ETFs auf dein Konto überweisen.

Dein Wertpapierdepot

Wenn du deine Sparrate, deinen Sparzeitraum und dein Wertpapier ausgewählt hast, bist du schon fast am Ziel. Jetzt brauchst du nur noch ein Depot, sozusagen dein Konto für Wertpapiere. Ein Depot kannst du bei jeder Hausbank oder einem Online-Broker eröffnen. Welche Wahl du dabei triffst, hängt vor allem von der Frage ab, ob du zukünftig deine Wertpapiergeschäfte eigenständig und digital durchführen möchtest, oder ob dir auch die Möglichkeit einer persönlichen Vermögensberatung oder individuelle Anlagevorschläge wichtig sind.

Bei der UniCredit bieten wir dir für beide Fälle (Depot mit oder ohne Beratung) das passende Modell. Entweder das kostenfreie HVB SmartDepot (Kostenloses Online-Depot: HVB Smart Depot) oder das HVB Depot, bei dem du das Know-how unserer Wertpapierexpert:innen nutzen kannst (Übersicht Depotmodelle).

Für die Einrichtung deines Sparplans kannst du die unterschiedlichen Anbieter vor allem nach der Auswahl der angebotenen sparplanfähigen Wertpapiere und den Kosten für deinen Sparplan vergleichen. Als Kosten wären etwaige Depotgebühren, Sparplangebühren oder Ausgabeaufschläge bei dem von dir ausgewählten Wertpapier zu berücksichtigen.

Los geht`s! Und dann?

Nach der Eröffnung deines Depots kannst du deinen Sparplan meist ganz bequem einrichten und hast damit den Grundstein für deinen langfristigen Vermögensaufbau gelegt. Wichtig ist, dass du dir bewusst machst, dass es sich dabei eher um einen Marathon als um einen Sprint handelt. Aktienmärkte schwanken und können auch mal stärkere Kursrückgänge verzeichnen. Meistens lohnt es sich, trotzdem geduldig zu bleiben und die Chancen zu nutzen, die das Wachstum der Märkte langfristig bieten kann.

Also, worauf wartest du? Starte jetzt deinen Sparplan und deinen langfristigen Vermögensaufbau!

Und nächstes Mal erklären wir dir, welche Investitionsmöglichkeiten es für dich für eine Einmalanlage gibt.