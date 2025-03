DocuSign - Pullback plus langfristige Bodenbildung …

… beides in Kombination ergibt einen extrem spannenden Kursverlauf der Docusign-Aktie. Doch der Reihe nach: Im letzten Quartal 2024 gelang eine langfristige untere Umkehr, für deren Ausprägung der Titel zwei Jahre benötigte. Es folgte ein erster Kursanstieg, ehe die 200-Wochen-Linie (akt. bei 94,81 USD) das Papier ausbremste. Die anschließende Korrektur brachte einerseits einen idealtypischen Pullback an die Nackenzone der vorangegangenen Bodenbildung und andererseits vollzieht sich diese in Form einer trendbestätigenden Flagge (siehe Chart). Die markanten Lunten der jüngsten „reversal“-Wochenkerzen unterstreicht die kurzfristigen Ambitionen der Aktie. In diesem Zusammenhang definieren wir einen Anstieg über die Kombination aus der oberen Flaggenbegrenzung (akt. bei 93,11 USD) und der o. g. langfristigen Glättung als Katalysator für den nächsten Aufwärtsimpuls. Das Kursziel aus einer abgeschlossenen Korrekturflagge lässt sich auf rund 133 USD veranschlagen, d. h. im Erfolgsfall winkt ein neues Bewegungshoch jenseits des Dezemberhochs bei 107,86 USD. Als Stopp zur Risikobegrenzung ist dagegen das Vorvorwochentief bei 74,26 USD prädestiniert.

DocuSign (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DocuSign

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.