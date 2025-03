EQS-News: 123fahrschule SE veröffentlicht Geschäftsbericht 2024: Deutliches Umsatzwachstum und Profitabilität

EQS-News: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

123fahrschule SE veröffentlicht Geschäftsbericht 2024: Deutliches Umsatzwachstum und Profitabilität



Köln, 25. März 2024

Köln, 25. März 2024 – Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9; Ticker-Symbol: 123F; Primärmarkt Börse Düsseldorf), eine digital getriebene Fahrschulgruppe mit Fokus auf E-Learning, hat heute ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht.

Im Berichtsjahr verbesserte das Unternehmen sowohl Umsatz als auch Ergebnis signifikant. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 9,2 % auf EUR 22,5 Mio. Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) drehte mit TEUR 532 klar ins Positive (Vorjahr: TEUR –887).

Boris Polenske, Vorstand der 123fahrschule SE, kommentiert: "2024 war für uns ein Jahr der Wende. Die eingeleiteten Struktur- und Effizienzmaßnahmen sowie strategische Unternehmenszukäufe haben nachhaltig gegriffen. Wir haben bewiesen, dass unser digitales Geschäftsmodell auch in herausfordernden Zeiten funktioniert und skalierbar ist. Darauf werden wir 2025 weiter aufbauen."

Auch den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit konnte das Unternehmen auf TEUR 1.282 (Vorjahr: TEUR 387) deutlich steigern, vor allem durch optimierte Zahlungsprozesse bei Schülerbuchungen.

Der vollständige Geschäftsbericht 2024 steht ab sofort auf der Website der Gesellschaft unter www.123fahrschule.de/investor-relations zum Download bereit.

Hauptversammlung 2025

Die 123fahrschule SE lädt ihre Aktionärinnen und Aktionäre herzlich zur ordentlichen Hauptversammlung am 6. Mai 2025 in Köln ein. Im Rahmen der Veranstaltung wird der neue Vorstand Dr. Andreas Günther die weitere strategische Ausrichtung des Unternehmens vorstellen. Die offizielle Einladung wird am 26. März 2025 im Bundesanzeiger sowie auf der Investor-Relations-Website der Gesellschaft veröffentlicht.

Über die 123fahrschule SE

Die 123fahrschule SE (Primärmarkt Düsseldorf, ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: 123F) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulgruppe mit Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Ihre Kernkompetenz liegt auf der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse im B-Segment. Sie bildet zudem Fahrlehrer und Berufskraftfahrer aus und ist aktueller Preisträger des vom Deutschen Institut für Service-Qualität und ntv ausgerichteten Deutschen Bildungs-Awards 2024/2025. Mit bundesweit mehr als 60 Standorten ist 123fahrschule das größte Fahrschulunternehmen im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis zu 200 Standorte in den nächsten Jahren. Mehr unter https://www.123fahrschule.de/

