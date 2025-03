Eurobattery Minerals gibt Entscheidung über den Status als strategische Projekte im Rahmen von CRMA bekannt

EQS-Media / 25.03.2025 / 16:05 CET/CEST



Stockholm, 25. Märtz 2025 – Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: „BAT“ und Börse Stuttgart: „EBM“; kurz: „Eurobattery Minerals“ oder das „Unternehmen“) gibt heute bekannt, dass das Batteriemineralprojekt Hautalampi des Unternehmens in Finnland nach unserem derzeitigen Kenntnisstand in dieser ersten Bewerbungsrunde nicht auf der Liste der strategischen Projekte gemäß dem Critical Raw Materials Act (CRMA) steht.

Der EU-Gesetzentwurf zu kritischen Rohstoffen („CRMA“) wurde im Mai 2024 verabschiedet und im August 2024 kündigte Eurobattery Minerals an, dass wir uns um die Erlangung des Status eines strategischen Projekts im Rahmen des CRMA bewerben würden. In der von der EU-Kommission durchgeführten und heute veröffentlichten Evaluierung wurde das Hautalampi-Projekt unseres Wissens nach in der ersten Runde nicht als strategisches Projekt ausgewählt. Alle betroffenen Antragsteller von Projekten in der EU werden in den kommenden Tagen individuell über weitere Einzelheiten zu den Bewertungsergebnissen informiert.

Bei der EU-Kommission gingen in dieser ersten Runde eine hohe Zahl von Bewerbungen ein, insgesamt rund 170 Bewerbungen. Diese Projekte beziehen sich auf verschiedene Teile der Wertschöpfungskette wie etwa Gewinnung, Verarbeitung und Recycling. Zu den Anträgen gehörten auch zahlreiche verschiedene Mineralien, die als strategisch gelten, darunter Seltenerdmetalle, Lithium, Kupfer, Nickel und Kobalt. Wie bereits erwähnt, hat das Unternehmen noch keine detaillierte Begründung dafür erhalten, warum das Batteriemineralprojekt Hautalampi nicht als strategisch eingestuft wurde.

Dies ist kein Rückschlag, sondern ein Fortschritt. Obwohl unser Hautalampi-Projekt in dieser ersten Runde der CRMA-Ausschreibung nicht als strategisches Projekt ausgewählt wurde, unterstreicht das Erreichen dieser Stufe seine Bedeutung für die Batteriemineralversorgung Europas. Der Bedarf an verantwortungsvoll gewonnenem Nickel, Kobalt und Kupfer in Europa ist unbestreitbar, wir hören täglich in den Nachrichten davon. Und unser Engagement für die Lieferung dieser wichtigen Mineralien ist stärker denn je. Wir werden unsere harte Arbeit mit dem gleichen Engagement fortsetzen, um unser Projekt weiter zu stärken und zu prüfen, wie wir die Bewerbung für zukünftige Ausschreibungen im Rahmen des CRMA verfeinern können“, sagte Roberto García-Martínez, CEO von Eurobattery Minerals.

Sobald wir die offizielle Mitteilung der Generaldirektion Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU (GD GROW) erhalten, werden wir die möglichen Gründe für die Ablehnung prüfen und den Antrag für kommende Ausschreibungen im Rahmen des CRMA überarbeiten. Es wurde angekündigt, dass in Kürze weitere Ausschreibungen für strategische Projekte veröffentlicht werden. Das Unternehmen wird den Markt entsprechend über mögliche neue Anwendungsmöglichkeiten informieren.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn.

Kontakte

Roberto García Martínez – CEO

E-mail: info@eurobatteryminerals.com

Ansprechpartner Investor Relations

E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB

Tel.: +46 (0)8 604 22 55

E-mail: info@augment.se

