Stepstone Analyse: Das sind die bestbezahlten Jobs nach der Ausbildung

Beliebteste Ausbildungsjobs 2024: Fachinformatiker*in und Elektroniker*in erzielen über 40.000 Euro

Technische Ausbildungsberufe nach Berufseinstieg besonders gut bezahlt

Chemikant*innen mit höchstem Einstiegsgehalt nach der Ausbildung

Meisterabschluss lohnt sich besonders – bis zu 79.000 Euro Bruttomediangehalt

DÜSSELDORF, 25. März 2025

— Die Berufsausbildung verspricht beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere – und wird wieder beliebter. Im vergangenen Jahr haben sich nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit 9.000 mehr Menschen für einen Ausbildungsplatz beworben als im Vorjahr*. Kraftfahrzeugmechatroniker*in war der laut Bundesinstitut für Berufsbildung** der beliebteste Ausbildungsberuf im Jahr 2024. Nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss winken in dem Job im Median 33.000 Euro in den ersten drei Jahren, wie die Stepstone Gehaltsanalyse ergibt.

Aber auch Ausbildungen im Büromanagement oder im Verkauf sind beliebt. „Wer sich früh bewirbt, hat gute Chancen für die Ausbildung bei besonders beliebten Jobs bei Top-Arbeitgebern. Deswegen lohnt es, sich schon jetzt über Tätigkeit und Gehaltsmöglichkeiten zu informieren und die Bewerbung vorzubereiten“, sagt The Stepstone Group Arbeitsmarktexperte Dr. Tobias Zimmermann.“ Ausbildungsbeginn ist in Deutschland, je nach Job und Region, im August oder September.

Tabelle 1: Die beliebtesten Ausbildungsberufe 2024 und ihr Einstiegsgehalt nach der Ausbildung, ** Quelle des Rankings: Bundesinstitut für Berufsbildung, Rangliste 2024 der Ausbildungsberufe nach Neuabschlüssen in Deutschland.

Chemikant*innen verdienen nach der Ausbildung am meisten

Die Bestverdienenden in den ersten drei Jahren nach der Ausbildung sind Chemikant*innen mit 46.250 Euro. Danach folgen Sozialversicherungsfachangestellte (45.000 Euro), sowie Elektroniker*innen für Automatisierungstechnik (43.000 Euro). Das Bruttomediangehalt für Berufseinsteiger*innen in Ausbildungsberufen liegt in Deutschland laut Stepstone Gehaltsreport 2025 bei 34.250 Euro.

„Viele Ausbildungsberufe bieten attraktive Gehälter und langfristige Jobsicherheit. Gerade in Zeiten der Arbeiterlosigkeit werden spezialisierte Jobs mit hohem Fachkräftebedarf eine sichere Bank. Das sind zum Beispiel technische und kaufmännische Berufe sowie Jobs im Handwerk, aber auch in Pflege und Erziehung“, sagt Tobias Zimmermann. „Neben dem Gehalt sind auch klare Karrierepfade und Entwicklungsmöglichkeiten aus Sicht junger Menschen besonders wichtig. Arbeitgeber, die in diesen zwei Kernaspekten stark sind, werden ihre Stellen am schnellsten besetzen.“

Tabelle 2: Ausbildungsberufe mit dem höchsten Einstiegsgehalt in den ersten drei Jahren nach der Ausbildung laut Stepstone Gehaltsreport 2025

Gehaltssteigerung mit Meisterabschluss: Bis zu 79.000 Euro Gehalt sind drin

Wer nach abgeschlossener Ausbildung eine Weiterbildung zum Meister absolviert, kann zusätzlich mit einem dicken Gehaltsplus rechnen: Im Schnitt erzielen Menschen mit absolvierter Meisterprüfung ein Mediangehalt von 52.000 Euro – deutlich mehr als das Bruttomediangehalt in Deutschland (45.800 Euro). Besonders lohnend sind die Weiterbildungen Industriemeister*in, Fachrichtung Chemie (79.000 Euro), Netzmeister*in (69.750 Euro) oder Kälteanlagenbaumeister*in sowie Molkereimeister*in (jeweils 64.750 Euro). Zum Vergleich: Das Mediangehalt mit einem Hochschul-Bachelorabschluss liegt bei 51.250 Euro.

„Ein hohes Gehalt setzt nicht immer ein Studium voraus. Eine Ausbildung ist ein starker Grundstein für eine erfolgreiche Karriere. Entscheidend ist nicht nur der Bildungsweg, sondern Engagement, Berufserfahrung, Weiterbildung und Führungsverantwortung“, sagt Zimmermann.

Tabelle 3: Bestbezahlteste Berufe mit Meisterabschluss laut Stepstone Gehaltsreport 2025

*

Presseinfo Bundesagentur für Arbeit Nr. 12 vom 14.03.2025

Datenbasis und Methodik

Für die Gehaltsauswertung betrachtet wurden Berufseinsteiger*innen in Vollzeit bis einschließlich 29 Jahre ohne Führungsverantwortung, mit weniger als 3 Jahren Berufserfahrung. Darüber hinaus wurden die Gehälter von Beschäftigten mit der Qualifikation „Meister“ bzw. „Bachelor Professional“ analysiert. Die Werte sind für die bessere Lesbarkeit auf 250 Euro-Schritte gerundet. Die Auswertung basiert auf den Vergütungsdaten des Stepstone Gehaltsreports 2025. Sämtliche Daten wurden von unseren Vergütungsberater*innen geprüft und einer Gewichtung unterzogen.

Über den Stepstone Gehaltsplaner

Die Jobplattform Stepstone bietet neben dem jährlichen Stepstone Gehaltsreport weitere Services zum Thema Gehalt. Dazu gehört auch der Stepstone Gehaltsplaner, für den Jobexpert*innen und Marktforschende einen Algorithmus entwickelt haben, der auf Basis der wichtigsten Gehaltstreiber (z. B. Branche, Tätigkeit, Erfahrung) eine sehr genaue Prognose der persönlichen Gehaltshöhe liefert. Weitere Informationen unter:

www.stepstone.de/gehaltsplaner

Was ist das Mediangehalt? Und was unterscheidet es vom Durchschnittsgehalt?

Der Durchschnitt wird berechnet, indem alle Werte summiert und danach durch die Anzahl der Datensätze geteilt wird. Der Durchschnittswert kann durch extrem hohe oder niedrige Werte verzerrt werden. Zur besseren Einordnung des Durchschnittswertes hilft deshalb ein Vergleich mit dem Median. Der Median ist der Wert, der genau in der Mitte aller Werte liegt. Das heißt, es gibt exakt gleich viele Gehälter, die niedriger und die höher sind als das Mediangehalt.

Über The Stepstone Group

The Stepstone Group ist eine weltweit führende digitale Recruiting-Plattform, die Unternehmen mit passenden Talenten zusammenbringt und Menschen hilft, den richtigen Job zu finden. Mit Hilfe KI-unterstützter Job-Marktplätze und programmatischer Marketing-Lösungen erreichen jedes Jahr rund 140 Millionen Bewerbungen etwa 140.000 Arbeitgeber. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschaftete The Stepstone Group einen Umsatz von mehr als 900 Millionen Euro. Das Unternehmen ist in mehr als 30 Ländern aktiv – darunter mit Stepstone in Deutschland, mit Appcast in den USA und mit Totaljobs in Großbritannien. The Stepstone Group mit Hauptsitz in Düsseldorf beschäftigt weltweit rund 3.500 Menschen. Mehr Informationen unter:

www.thestepstonegroup.com/deutsch

