Aktien New York: Schwach - 'Glorreiche Sieben' ziehen Nasdaq nach unten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Mittwoch den Rückwärtsgang eingelegt. Vor allem die überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq gab Gewinne aus den vergangenen Handelstagen wieder ab. Hier drückten vor allem die Kursverluste der sogenannten Glorreichen Sieben, der sieben größten und bedeutendsten Tech-Werte. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial , der im frühen Handel noch leicht zugelegt hatte, drehte zuletzt ebenfalls in die Verlustzone. Er sank allerdings nur moderat.

Insgesamt herrscht Vorsicht, denn nach dem tags zuvor veröffentlichten schwachen Verbrauchervertrauen herrscht wieder mehr Unsicherheit angesichts der jüngsten Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump.

Rund zwei Stunden vor Handelsschluss gab der Dow um 0,45 Prozent auf 42.395 Punkte nach. Der breite S&P 500 verlor 1,24 Prozent auf 5.705 Punkte. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 sackte um 1,98 Prozent auf 19.889 Zähler ab.

Dass im Februar die Aufträge für langlebige Güter überraschend leicht gestiegen anstatt wie erwartet zurückgegangen waren, war keine Stütze für die Kurse in den USA. Die Sorge über die wirtschaftlichen Auswirkungen eines globalen Handelskrieges dämpfe aber die Risikobereitschaft, was US-Aktien immer wieder zu spüren bekämen, sagte ein Marktbeobachter. Hinzu kam, dass die Rohöllagerbestände in den USA überraschend fielen sind statt wie erwartet zu steigen.

Die Aktien der "Glorreichen Sieben" Alphabet , Amazon , Apple, Meta , Microsoft , Nvidia und Tesla, gaben allesamt nach, wobei Tesla und Nvidia mit Verlusten von jeweils etwas mehr als sechs Prozent am meisten einbüßten. Am besten hielt sich Apple mit minus 0,9 Prozent.

Gegen den Abwärtstrend sprangen die Aktien von Gamestop um 11 Prozent nach oben. Der Videospiele-Händler steigerte seinen Nettogewinn im vierten Quartal deutlich und setzt bei seiner neuen Investmentstrategie auf den Bitcoin. Das Unternehmen kündigte an, künftig einen Teil seiner Barmittel in dieser Kryptowährung anzulegen.

Für die Papiere von Dollar Tree ging es um knapp 3 Prozent hoch. Der Billigwaren-Laden übertraf mit seinen Ergebnissen im vierten Quartal die Erwartungen und gab einen Ausblick auf 2025. Zudem verkauft er seine Family-Dollar-Ladenkette für rund eine Milliarde US-Dollar an die Investmentgesellschaften Brigade Capital und Macellum Capital. Das Geschäft, das voraussichtlich im nächsten Quartal abgeschlossen wird, markiere ein enttäuschendes Ende für den Versuch von Dollar Tree, sich als Discount-Gigant zu etablieren, sagte ein Marktbeobachter. Der Preis sei deutlich niedriger als die fast neun Milliarden US-Dollar, die vor zehn Jahren für Family Dollar gezahlt worden seien.

Die Anteilscheine von Humacyte brachen um fast 30 Prozent auf 2,02 Dollar ein. Das Biotech-Unternehmen bot Investoren 25 Millionen eigene Aktien zu 2 Dollar je Stück an, was einem Abschlag von rund 30 Prozent zum Vortagesschlusskurs entspricht./ck/he