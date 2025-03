Deutschland: Weitere Gewinne

Der Dax dürfte am Mittwoch an die starke Erholung vom Vortag anknüpfen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex eine Stunde vor Xetra-Start knapp 0,1 Prozent höher auf 23.128 Punkte. Damit kommt der Vorwochenrekord bei 23.476 Punkten langsam wieder ins Spiel.

Die Wall Street präsentierte sich am Vorabend erneut stabil. Die technologiegeprägten Indizes der Nasdaq erholten sich an ihre 200-Tage-Linie. Sie setzten sich damit etwas weiter ab vom jüngst erreichten Tief seit September 2024.

Renk will weiter zulegen

Der Panzergetriebe-Hersteller Renk sieht sich angesichts prall gefüllter Auftragsbücher auf Kurs zu weiterem Wachstum. Im laufenden Jahr soll der Umsatz auf mehr als 1,3 Milliarden Euro steigen, wie der seit Wochenbeginn im MDax notierte Konzern am Mittwoch mitteilte. Im vergangenen Jahr kletterten die Erlöse, wie bereits bekannt, um fast ein Viertel auf 1,1 Milliarden Euro. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) soll 2025 nach 189 Millionen Euro im Vorjahr nun zwischen 210 und 235 Millionen Euro liegen.

Allerdings berücksichtige dieser Ausblick noch nicht das Potenzial durch höhere Verteidigungsausgaben in der Europäischen Union. Renk lässt in der Folge seine Mittelfristziele unverändert. 2028 soll der Umsatz weiterhin bei rund zwei Milliarden Euro liegen, das bereinigte operative Ergebnis erwartet der Panzergetriebe-Hersteller 2027 noch immer bei 300 Millionen Euro.

Vorläufige Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr bestätigte Renk - und kann sich vor allem über einen rekordhohen Auftragseingang freuen. Unter dem Strich verdiente der MDax-Konzern 2024 54,8 Millionen Euro nach 32,3 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Die Aktionäre sollen für 2024 eine um 40 Prozent höhere Dividende von 0,42 Euro je Aktie erhalten.

USA: Dow träge, Nasdaq weiter erholt

Nach kräftigen Gewinnen zum Wochenstart haben die US-Aktienmärkte am Dienstag an Schwung eingebüßt. Sie pendelten zwischen kleineren Verlusten und leichten Gewinnen. Angesichts neuer Zolldrohungen des US-Präsidenten Donald Trump erhielt die tags zuvor zurückgekehrte Risikofreude der Anleger einen Dämpfer.

Mit plus 0,01 Prozent auf 42.587,50 Punkte ging der Dow Jones Industrial aus dem Tag. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,16 Prozent auf 5.776,65 Punkte zu. Der Nasdaq 100 stieg um 0,53 Prozent auf 20.287,83 Zähler und schloss damit knapp unter seinem kurz zuvor erreichten Tageshoch.

Asien: Überwiegend Gewinne

Asiens wichtigste Börsen haben am Mittwoch überwiegend zugelegt. In Japan stieg der Leitindex Nikkei-225 kurz vor dem Handelsende um 0,8 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong stieg um 0,4 Prozent, während der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien 0,3 Prozent im Minus notierte. Gewinne gab es in Südkorea und Australien.

Renten

Devisen:

Rohöl:

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR LANXESS AUF 33 (31) EUR - 'HOLD'

GOLDMAN HEBT GRAND CITY PROPERTIES AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 13,20 (13,90) EUR

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR STRÖER AUF 66 (65,1) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN NIMMT DELIVERY HERO MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 39 EUR

GOLDMAN NIMMT PROSIEBENSAT.1 MIT 'SELL' WIEDER AUF - ZIEL 5,90 EUR

GOLDMAN NIMMT RTL MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 38,10 EUR

GOLDMAN NIMMT SCOUT24 MIT 'NEUTRAL' WIEDER AUF - ZIEL 113,10 EUR

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AROUNDTOWN AUF 3,2 (4) EUR - 'BUY'

UBS HEBT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 47 (40) EUR - 'BUY'

Redaktion onvista/dpa-AFX