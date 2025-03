EQS-Adhoc: H&R GmbH & Co. KGaA: Verschiebung der Veröffentlichung des Konzernabschlusses und des Geschäftsberichts 2024

EQS-Ad-hoc: H&R GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresbericht/Sonstiges

Insiderinformation gem. Art 17 MAR

H&R GmbH & Co. KGaA: Verschiebung der Veröffentlichung des Konzernabschlusses und des Geschäftsberichts 2024

Veröffentlichung des Konzernabschlusses und Geschäftsberichts 2024 verschoben

Komplexe Bilanzierung des Klimaschutzvertrages für Entscheidung ursächlich

Keine Ergebniseffekte erwartet

Salzbergen, 26. März 2025. Die H&R GmbH & Co. KGaA (kurz: H&R KGaA; ISIN DE000A2E4T77) hat die für den 28. März 2025 geplante Veröffentlichung des Konzernabschlusses und des Geschäftsberichts 2024 und damit die Bestätigung der vorläufigen Ergebnisse auf den 9. April 2025 verschoben.

Ursächlich ist die Bilanzierung des am 15. Oktober 2024 zwischen der H&R Chemisch-Pharmazeutische Spezialitäten GmbH, einer Tochtergesellschaft der H&R KGaA, und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geschlossenen Klimaschutzvertrages:

Das IDW – Institut der Wirtschaftsprüfer e.V. hat in seinem Arbeitskreis Bilanzierung Mitte Februar 2025 und damit während der laufenden Abschlussarbeiten festgelegt, dass Klimaschutzverträge als Derivate unabhängig von Dritten zu bewerten und entsprechend zu bilanzieren sind. Der für die Abschlussprüfung der H&R KGaA zuständige Prüfer, die Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat sich diese Auffassung zu eigen gemacht.

Die umfassende Würdigung des Sachverhalts, insbesondere die unabhängige Bewertung des Vertrages als Derivat und die zusätzliche Abstimmung – intern und mit dem Abschlussprüfer – bedingt die Verzögerung der Veröffentlichung. Veränderungen der bereits als vorläufige Kennzahlen veröffentlichten Ergebnisse sind nicht zu erwarten.

Kontakt:

H&R GmbH & Co. KGaA, Leiter Investor Relations / Kommunikation, Ties Kaiser

Neuenkirchener Straße 8, 48499 Salzbergen

Tel.: +49 40 43218-321, Fax: +49 40 43218-390

Mail: ties.kaiser@hur.com

www.hur.com

Die H&R GmbH & Co. KGaA:

Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte H&R GmbH & Co. KGaA ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Rohölbasis und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen:

Diese Insiderinformation enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Insiderinformation gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

