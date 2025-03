GNW-News: Mehr Dynamik für den Umweltschutz - intelligentere Fertigung! Zoomlion bald auf der bauma 2025 in München vertreten

^MÜNCHEN, March 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 7. bis 13. April 2025 findet in

München die bauma 2025 statt. Auf dieser führenden Industriemesse werden globale Maschinenbaufirmen im Messezentrum München führende Technologien und Innovationen vorstellen. Als weltweit führender Gerätehersteller hat Zoomlion bereits acht Jahre in Folge auf der bauma ausgestellt. Was werden die Blockbuster für 2025 sein? Auf der Messe wird Zoomlion den Schwerpunkt auf ?Grünere Entwicklung, bessere Zukunft" legen und fast 70 Premiumprodukte für Betonmaschinen, Mobilkrane, Bauaufzüge, Erdbewegungsmaschinen, Hubarbeitsbühnen und Industriefahrzeuge ausstellen. Die italienische Tochtergesellschaft CIFA und die deutsche Tochtergesellschaft M-TEC werden gemeinsam ihre meistverkauften Produkte ausstellen. Zoomlion entwickelt auf der Grundlage von KI, digitalen Zwillingen und dem Internet der Dinge komplette Sätze von Ausrüstungslösungen für Bergbaumaschinen und intelligente Bergbaulösungen. Die Erfolge unterstreichen die Kompetenz von Zoomlion in Sachen Intelligenz, Digitalisierung und Umweltschutz. Das Unternehmen ist bestrebt, seine Produkte weltweit zu lokalisieren. Zoomlion ist Vorreiter seiner globalen Strategie ?End-to-End, Digitalisierung und Lokalisierung". In 39 Industrieparks weltweit werden Maschinen mit CE- Kennzeichnung für Europa hergestellt. Auf der Messe wird das Unternehmen seine rein elektrisch betriebenen Mischfahrzeuge, die Turmdrehkrane der R-Serie mit großer Tonnage und die 72 m lange Teleskoparbeitsbühne, die höchste in Europa, ausstellen. In der Maschinenindustrie ist Zoomlion ein weltweit führendes Unternehmen, das für Intelligenz, Digitalisierung und Umweltfreundlichkeit steht. Auf der Messe wird das Unternehmen seine intelligente und umweltfreundliche Baustelle vorstellen, auf der Maschinen automatisch ?sprechen, graben, Beton gießen, Container heben und dekorieren" können. Dies ist ein Meilenstein auf dem Weg zu ?intelligenten Einzelmaschinen - intelligenten Maschinenclustern - intelligenter Technik". Das Unternehmen wird zudem seine 5G-Turmkräne, intelligenten Förderanlagen und elektrischen Fahrmischer ausstellen. Die Messe wird die gesamte Lieferkette abbilden, einschließlich der traditionellen und aufstrebenden Sektoren. Zoomlion wird auch seine intelligenten und umweltfreundlichen Zubehörteile vorstellen, darunter den weltweit ersten Kohlefaser-Schlauch und Wearables zur Vermeidung von Hindernissen. Alle zeigen die umfassenden Durchbrüche des Unternehmens, von Schlüsselkomponenten bis hin zu intelligenter Ausrüstung. Vom 7. bis 13. April treffen sich die grüne Dynamik und die smarte Revolution in der Messe München. Zoomlion erwartet Sie am Stand FS/905. Lassen Sie uns gemeinsam führende Technologien, zahlreiche Möglichkeiten und eine bessere Zukunft erkunden! Quelle: ZOOMLION Website: https://en.zoomlion.com/ °