IRW-News: EMX Royalty Corp. : EMX Royalty kündigt Aufnahme eines neuen Aktienrückkaufprogramms an

IRW-PRESS: EMX Royalty Corp. : EMX Royalty kündigt Aufnahme eines neuen Aktienrückkaufprogramms an

Vancouver, British Columbia, 26. März 2025 / IRW-Press / EMX Royalty Corporation (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX) (das Unternehmen oder EMX) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach dem erfolgreichen Abschluss seines Aktienrückkaufprogramms (Normal Course Issuer Bid, das ursprüngliche NCIB) am 8. Januar 2025 von der TSX Venture Exchange (TSX-V) die Genehmigung für seine Absichtserklärung hinsichtlich der Aufnahme eines neuen NCIB (das neue NCIB) und eines neuen automatischen Aktienkaufprogramms erhalten hat.

Im Rahmen des ursprünglichen NCIB hat das Unternehmen alle zugelassenen 5.000.000 Stammaktien (die Aktien) für einen Gesamtbetrag von 8.255.000 $ bzw. 1,65 $ pro Aktie zurückgekauft und annulliert, was ungefähr 4,45 % seiner ausgegebenen und ausstehenden Aktien zum Zeitpunkt der Aufnahme des NCIB entsprach.

Im Rahmen des neuen NCIB kann das Unternehmen innerhalb eines zwölfmonatigen Zeitraums, beginnend mit dem 1. April 2025, bis zu 5.440.027 Aktien zum Zwecke einer Annullierung erwerben. Dies entspricht etwa 5 % seiner ausgegebenen und ausstehenden Aktien mit Stand vom 1. April 2025. Das neue NCIB wird spätestens am 31. März 2026 auslaufen. In jedem Fall darf EMX in einem Zeitraum von 30 Tagen nicht mehr als 2 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien erwerben.

In Verbindung mit dem neuen NCIB leitet das Unternehmen zusammen mit seinem designierten Broker ein automatisches Aktienkaufprogramm in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen sowie den Regeln und Statuten der TSX-V ein, um alle oder einen Teil der Aktien im Rahmen des NCIB zu Zeiten zu kaufen, in denen das Unternehmen aufgrund seiner eigenen internen Handelssperrfristen, Insiderhandelsrichtlinien oder aus anderen Gründen normalerweise nicht am Markt aktiv wäre.

EMX ist der Ansicht, dass der Börsenkurs seiner Aktien von Zeit zu Zeit nicht den zugrundeliegenden Wert des Unternehmens widerspiegelt und dass der Kauf seiner Aktien den Unternehmenswert steigern und die Liquidität der Aktien erhöhen wird. Das Unternehmen beabsichtigt, die Käufe aus dem Barmittelbestand zu finanzieren.

Alle Käufe, die im Rahmen des neuen NCIB getätigt werden, erfolgen über die Einrichtungen der TSX-V, der NYSE American Stock Exchange (NYSE American), anderer benannter Börsen und/oder alternativer kanadischer Handelssysteme oder auf anderem Wege, wie dies nach den geltenden Wertpapiergesetzen zulässig ist. Das neue NCIB erfolgt in Übereinstimmung mit den geltenden Regeln und Statuten der TSX-V, der NYSE American sowie den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen. Der Preis, den EMX für Aktien in Geschäften unter normalen Marktbedingungen zahlt, ist der Börsenkurs zum Zeitpunkt des Kaufs. Alle Aktien, die im Rahmen des NCIB erworben werden, werden annulliert. Die tatsächliche Anzahl der Aktien, die gekauft werden können, und der Zeitpunkt etwaiger Käufe werden vom Unternehmen festgelegt. Die Entscheidung über den Kauf richtet sich nach der Marktlage, dem Aktienkurs, der bestmöglichen Verwendung der verfügbaren Barmittel und anderen Faktoren. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, eine bestimmte Anzahl von Aktien im Rahmen des neuen NCIB zu kaufen, und das neue NCIB kann nach dem Ermessen des Unternehmens geändert oder ausgesetzt werden.

EMX hat National Bank Financial Inc. damit beauftragt, etwaige Käufe im Rahmen des NCIB in seinem eigenen Namen zu tätigen.

Über EMX. EMX ist ein Royalty-Unternehmen für Edel- und Basismetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel EMX notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David M. Cole

President und CEO

Tel: (303) 973-8585

Dave@EMXroyalty.com

Stefan Wenger

Chief Financial Officer

Tel: (303) 973-8585

SWenger@EMXroyalty.com

Isabel Belger

Investor Relations

Tel: +49 178 4909039

IBelger@EMXroyalty.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den derzeitigen Erwartungen und Schätzungen des Unternehmens hinsichtlich der zukünftigen Ergebnisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können auch Aussagen zu dem Aktienrückkaufprogramm von EMX, der vordefinierte Plan des Unternehmens und seines Brokers, der den Rückkauf von Aktien ermöglicht, und dessen Zeitrahmen, der Anzahl und dem Preis der Aktien, die im Rahmen des Aktienkaufprogramms gekauft werden, bzw. andere Aussagen, die sich nicht auf Tatsachen beziehen, beinhalten. Im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung sollen Worte wie schätzen, beabsichtigen, erwarten, werden, glauben, Potenzial und ähnliche Ausdrücke auf zukunftsgerichtete Aussagen hinweisen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit keine Gewähr für die zukünftige Betriebstätigkeit und Finanzsituation des Unternehmens darstellen. Sie sind von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren abhängig, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungsdaten, Prognosen oder Chancen des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt bzw. indirekt erwähnt wurden. Zu diesen Risiken, Unsicherheiten und Faktoren zählen möglicherweise auch die Möglichkeit, dass der Börsenkurs der Aktien zu hoch ist, um sicherzustellen, dass etwaige Käufe dem Unternehmen und seinen Aktionären zum Vorteil gereichen, sowie andere Faktoren.

Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung bzw. einen in der Meldung gesondert angeführten Zeitpunkt getätigt wurden. Aufgrund von Risiken und Unsicherheiten, zu denen auch die in dieser Pressemeldung erwähnten Risiken und Unsicherheiten zählen, sowie anderen Risikofaktoren und zukunftsgerichteten Aussagen, die im Lagebericht (Managements Discussions and Analysis, MD&A) für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr und in dem zuletzt eingereichten Annual Information Form (AIF) für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr angeführt sind, können die tatsächlichen Ereignisse unter Umständen wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Weitere Informationen über das Unternehmen - einschließlich MD&A, AIF und Finanzberichte des Unternehmens - sind auf SEDAR (www.sedarplus.ca) und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) erhältlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79009

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79009&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA26873J1075

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.