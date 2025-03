Börsenprofi Martin Goersch bespricht heute folgende Werte: 1&1 AG, United Internet, Aroundtown, Adidas, Deutz, GameStop, Dollar Tree, UPS, Alphabet und Solana.

Der heutige Handelstag hat negativ begonnen für den Dax, momentan versucht der Kurs sich aber an einer Stabilisierung. Diese Woche ist recht News-arm, bis auf die PCE Inflationsdaten aus den USA am Freitag. Bis dahin könnte es etwas ruhiger zugehen in den Aktienmärkten.

Gar nicht ruhig ist es derweil in den Aktien des Motorenherstellers Deutz. Der Kurs zeigt recht wilde Schwankungen und die Anleger fragen sich, welche Richtung denn nun als nächstes eingeschlagen wird.

Bei UPS geht es deutlich abwärts, nachdem ein Analyst auf möglicherweise deutlich rückläufiges Volumen hinweist. Martin schaut, was dran ist, an der Vermutung und schätzt ab, was das für die Aktie bedeuten könnte.

Bei Alphabet gibt es gute Nachrichten aus dem Bereich der KI. Mit Gemini 2.5 wird ein neues leistungsstarkes Sprachmodell auf den Markt gebracht, dass nun selbstständig "denken" kann. Spannend.