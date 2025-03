Die meistgehandelten Produkte: US-Zölle belasten – Deutsche Autowerte unter Druck

Der deutsche Aktienmarkt startet am Donnerstag mit klaren Abgaben in den Handelstag. Der DAX gerät deutlich unter Druck, auch der EuroStoxx 50 zeigt eine schwächere Tendenz, wenn auch in abgeschwächter Form. Aus den USA kommen hingegen leichte Erholungssignale: Der S&P 500 notiert vorbörslich leicht im Plus.

Makroökonomischer Überblick

Im Mittelpunkt des heutigen Handelstages steht die Veröffentlichung der endgültigen Zahlen zum US-BIP für das vierte Quartal 2024. Die Quartalswachstumsrate bietet Investoren einen wichtigen Rückblick auf die konjunkturelle Entwicklung der weltgrößten Volkswirtschaft.

Die deutschen Autowerte geraten heute deutlich unter Druck. Hintergrund sind die Zollankündigungen aus den USA: Die US-Regierung will Strafzölle von 25 Prozent auf europäische Fahrzeuge und Fahrzeugkomponenten erheben. Besonders Aktien von BMW, Mercedes-Benz und Porsche zeigen im frühen Handel spürbare Abschläge. Die Sorge vor einer Eskalation im transatlantischen Handelskonflikt belastet die gesamte Branche und sorgt für Nervosität bei Anlegern.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Dow Jones Bull UG439N 9,72 41453,695 Punkte 42,58 Open End DAX® Bear UG124Q 11,22 23622,809 Punkte 10,46 Open End Novo-Nordisk AS Bull UG1TFN 0,28 69,22697 USD 27,58 Open End DAX® Bear UG124V 11,74 23722,736 Punkte 9,97 Open End DAX® Bear UG242X 24,29 24983,379 Punkte 9,15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.03.2025; 10:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Coca Cola Co. Call HD28UD 1,11 60,00 USD 5,19 14.01.2026 DAX® Put HD3WYS 0,29 15000,00 Punkte -14,33 17.06.2025 DAX® Call UG4888 1,73 24100,00 Punkte 26,09 23.05.2025 Deutsche Telekom AG Call HD6LSB 8,65 25,00 EUR 3,32 17.06.2026 Rheinmetall AG Call UG3A75 43,95 1050,00 EUR 2,39 17.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.03.2025; 10:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long HD6SG1 23,67 20558,391 Punkte 10 Open End DAX® Long HD1PRA 0,81 21928,825 Punkte 25 Open End DAX® Short HB8X78 0,78 28548,836 Punkte -4 Open End DAX® Long HD6QGA 19,56 18274,334 Punkte 5 Open End DAX® Long HC2RHW 1,94 21700,419 Punkte 20 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.03.2025; 10:45 Uhr;

