EQS-News: CEWE will auch 2025 weiter in Umsatz und Ergebnis zulegen

EQS-News: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Schlagwort(e): Jahresbericht/Prognose

CEWE will auch 2025 weiter in Umsatz und Ergebnis zulegen



27.03.2025 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CEWE will auch 2025 weiter in Umsatz und Ergebnis zulegen

Umsatz legt 2024 um +6,7% auf 832,8 Mio. Euro zu, EBIT steigt auf 86,1 Mio. Euro

16. Dividendenerhöhung in Folge angekündigt: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen 2,85 Euro Dividende je Aktie für das Geschäftsjahr 2024 vor (+9,6%)

Auch 2025 starke Ergebnisse geplant: Umsatzsteigerung auf bis zu 865 Mio. Euro erwartet, EBIT soll auf bis zu 92 Mio. Euro weiter zulegen

Oldenburg/Frankfurt am Main, 27. März 2025. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) hat heute im Rahmen der Bilanzpresse- und Analystenkonferenz die Ergebnisse des Jahres 2024 und den Ausblick für 2025 vorgestellt. Das Geschäftsjahr 2024 hat das Unternehmen mit neuen Höchstwerten bei Umsatz und Ertrag abgeschlossen: Der Gruppen-Umsatz legte mit +6,7% auf 832,8 Mio. Euro zu (2023: 780,2 Mio. Euro) und das operative Ergebnis (EBIT) der CEWE Group stieg auf 86,1 Mio. Euro (2023: 83,9Mio.Euro), einen Wert am oberen Ende des geplanten Zielkorridors von 77 bis 87 Mio. Euro. Die Dividende für das Geschäftsjahr 2024 soll auf 2,85 Euro je Aktie steigen – ein Anstieg um 9,6% (Vorjahr: 2,60 Euro). Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung ist es die 16. Dividendenerhöhung in Folge. CEWE belegt damit weiterhin den Top-Platz 2 aller gelisteten, deutschen Unternehmen, die eine über so viele Jahre steigende Dividende vorweisen können. „Als Team blicken wir stolz auf ein erfolgreiches Jahr 2024 zurück. Wieder einmal haben wir – speziell in der Weihnachtssaison – Millionen von Kundinnen und Kunden in ganz Europa glücklich gemacht. In einem schwierigen makroökonomischen Umfeld haben wir in unsere Märkte investiert und Menschen inspiriert, Fotoprodukte höchster Qualität und voller persönlicher Erinnerungen zu gestalten und miteinander zu teilen. Unser strategischer Fokus auf Innovation, Markenstärke, Effizienz und Nachhaltigkeit zahlt sich aus“, erklärt Yvonne Rostock, Vorstandsvorsitzende der CEWE Stiftung & Co. KGaA auf der heutigen Bilanzpressekonferenz. „Auch über die unmittelbaren Jahresergebnisse hinaus haben wir das Unternehmen strategisch und wirtschaftlich stark weiterentwickelt und dafür gesorgt, dass die Erfolgsgeschichte fortgeschrieben wurde. Wir haben die Internationalisierung der Gruppe vorangetrieben, neue Geschäftsfelder entwickelt und in der CEWE Group gemeinschaftlich ein kulturelles Leitbild entwickelt. Gleichzeitig haben wir die Transformation des Unternehmens in das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz erfolgreich fortgeführt”, so Rostock weiter.Auch das Geschäftsjahr 2025 plant CEWE mit weiterem Wachstum: Der Gruppenumsatz soll 2025 einen Wert in der Bandbreite von 835 bis 865 Mio. Euro erreichen, das Gruppen-EBIT wird im Korridor von 84 bis 92 Mio. Euro erwartet.

Kerngeschäftsfeld Fotofinishing trägt den Jahreserfolg

Die für CEWE traditionelle Fotofinishing-Saisonspitze im Weihnachtsgeschäft hat auch 2024 ganz maßgeblich zum Jahreserfolg der CEWE-Group beigetragen. Gerade Fotoprodukte haben für viele Menschen – besonders als Weihnachtsgeschenk – einen sehr hohen emotionalen Wert. CEWE ist es auch im zurückliegenden Geschäftsjahr gelungen, das v.a. durch die Smartphone-Fotografie allgemein vorhandene hohe Bilderaufkommen in den eigenen Geschäftszuwachs erfolgreich zu konvertieren: Die Gesamtanzahl an Fotos über alle CEWE-Produkte stieg im Berichtsjahr um +2,9% auf 2,46 Mrd. Stück (2023: 2,39 Mrd. Fotos). Dabei gelang es dem CEWE-Team erneut, den immer später, immer kürzer vor Weihnachten eintreffenden Kundenbestellungen gerecht zu werden: Effizienzsteigerungen in der Produktion, Standorterweiterungen sowie neue Druck- und Versandtechnologien kamen dabei erfolgreich zum Einsatz. So konnte sich CEWE dank der Premiumqualität seiner innovativen Produkte, der starken Positionierung aller CEWE-Marken und der kräftigen Investitionen in den Markt in einem herausfordernden – von Rezession, Kostensteigerungen und zunehmender Regulatorik geprägten – makroökonomischen Umfeld wiederholt behaupten. Der Umsatz im Kerngeschäftsfeld Fotofinishing stieg 2024 deutlich um +8,4% auf 714,0 Mio. Euro (Fotofinishing-Umsatz 2023: 658,8 Mio. Euro). Das operative Ergebnis (EBIT) im Fotofinishing legte erfreulich auf 83,4 Mio. Euro zu (Fotofinishing-EBIT 2023: 80,0 Mio. Euro). Dabei haben erneut viele Produkt- und Softwareinnovationen – wie z.B. die Panoramaseite im CEWE FOTOBUCH, viele neue Fotogeschenke, der neue Editor in der Bestellsoftware oder auch die neue Passfoto-App – die Unternehmensposition zusätzlich gestärkt.

Kommerzieller Online-Druck reüssiert mit Bestpreisgarantie

Der Kommerzielle Online-Druck (KOD) zeigte 2024 mit einem leichten Umsatzrückgang von -2,4% auf 89,9 Mio. Euro (2023: 92,2 Mio. Euro) eine bessere Nachfrageentwicklung als der Markt für gewerbliche Druckprodukte derzeit insgesamt. Sehr erfolgreich hat der KOD im zurückliegenden Geschäftsjahr das Large-Format-Printing integriert und die Synergien mit dem Geschäftsfeld Fotofinishing der CEWE Group weiter ausgebaut. Dabei beweist der KOD erneut seine erfolgreich gesenkte Break-even-Schwelle. Die Kosteneffizienz in der Produktion ermöglicht dem Kommerziellen Online-Druck auf Basis des erreichten Umsatzes ein klar positives EBIT: 3,4 Mio. Euro. Noch in den Vor-Corona-Jahren führten über 100 Mio. Euro Umsatz im Kommerziellen Online-Druck auf ein schwächeres Ergebnis als heute. Das preiskompetitive Wettbewerbsumfeld in einem rückläufigen Markt lässt das EBIT im Geschäftsjahr 2024 dabei mit -0,8 Mio. Euro etwas schwächer ausfallen als im Vorjahr (2023: 4,2 Mio. Euro).

Einzelhandel zeigt sich weiter gut aufgestellt

Im Hardware-Einzelhandel hat CEWE strategiegemäß auch 2024 den Umsatz aktiv auf 30,8 Mio. Euro weiter leicht reduziert (2023: 31,3 Mio. Euro; -1,5%). In der Ergebnisentwicklung zeigt sich die gute Aufstellung des CEWE-Einzelhandels: Trotz der leichten Umsatzreduktion konnte das Geschäftsfeld Einzelhandel 2024 seinen Beitrag zum Gruppen-EBIT um 0,2 Mio. Euro auf 0,7 Mio. Euro verbessern (2023: 0,5 Mio. Euro). CEWE fokussiert sich im Einzelhandel weiterhin auf das (im Segment Fotofinishing ausgewiesene) Geschäft mit Fotofinishing-Produkten und verzichtet im Bereich der Foto-Hardware (Kameras und Zubehör) weiter bewusst auf weniger margenträchtiges Handelsgeschäft.

Weiter kraftvoll und grundsolide: Eigenkapitalquote, Free-Cash Flow und ROCE

Die Eigenkapitalquote ist 2024 nach bereits sehr solidem Vorjahresniveau (31.12.2023: 58,4%) nochmals gestiegen auf jetzt 59,1% und unterstreicht damit, dass CEWE weiterhin äußerst stabil aufgestellt ist. Der operativ aussagekräftige, v.a. um Abgrenzungseffekte normalisierte Free-Cash Flow erreicht starke 86,0 Mio. Euro (normalisierter Free-Cash Flow 2023: 69,7 Mio. Euro). Die Verzinsung des eingesetzten Kapitals (ROCE) zeigte sich 2024 mit 18,3% weiter auf starkem Niveau (ROCE 2023: 18,8%). Ohne Berücksichtigung des Anstiegs der Cash-Position, die im Capital Employed bei der ROCE-Berechnung inkludiert ist, steigt die Verzinsung des eingesetzten Kapitals sogar auf (vorjahresvergleichbare) 19,7%.

CEWE will weiter wachsen: Auch 2025 starke Ergebnisse geplant

Der Gruppenumsatz soll 2025 um bis zu +4% zulegen und ist in der Bandbreite von 835 bis 865 Mio. Euro geplant. Das Gruppen-EBIT wird 2025 im Korridor von 84 bis 92 Mio. Euro erwartet, das EBT zwischen 83,5 und 91,5 Mio. Euro und das Nachsteuerergebnis zwischen 58 und 63 Mio. Euro. Das CEWE-Management orientiert sich bei diesen Zielsetzungen jeweils an Werten in der oberen Hälfte der Bandbreiten, das untere Ende der Korridore reflektiert v.a. exogene, vom Unternehmen nicht beeinflussbare Unsicherheiten.

Dividende soll zum 16. Mal in Folge steigen

Vorstand und Aufsichtsrat haben der Hauptversammlung auf Basis der Ergebnisse des Geschäftsjahrs 2024 die Anhebung der Dividende auf 2,85 Euro je dividendenberechtigter Aktie vorgeschlagen (Dividende für das Geschäftsjahr 2023: 2,60 Euro) – ein Anstieg um 9,6%. Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre im Rahmen der am 4. Juni 2025 stattfindenden Hauptversammlung entspricht die nun vorgeschlagene Dividende von 2,85 Euro je Aktie (auf Basis des Jahresendkurses 2024 von 103,40 Euro) einer Dividendenrendite von 2,8%. Es ist die 16. Dividendenerhöhung in Folge und markiert damit einen neuen Höchstwert. Basierend auf der Dividendenstudie von Dividenden Adel, isf Institut und DSW (Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz) liegt CEWE damit weiterhin auf Platz 2 aller 611 untersuchten deutschen Börsenunternehmen, die ihre Dividende kontinuierlich erhöht haben.

Gesamtjahr 2024 und Ziele 2025

Die Bandbreiten dieser Ziele für das Geschäftsjahr 2025 stellen in etwa erwartete Größenordnungen dar und reflektieren dabei die Unsicherheiten, die sich derzeit aus der Verteuerung/Inflation auf der Wareneinsatz- und Kostenseite und deren potenziellen Auswirkungen auf die CEWE-Geschäftsentwicklung ergeben.

1 Die Anzahl der Fotos ist die Summe der Bilder, mit denen CEWE-Fotoprodukte gestaltet wurden und bezieht alle Bilder, die in Mehrwertprodukten (z. B. CEWE FOTOBUCH, CEWE CARDS, CEWE KALENDER, CEWE WANDBILDER und weiteren Fotogeschenken) verwendet wurden mit ein.

2 Abflüsse aus Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände, saldiert um Zuflüsse aus dem Verkauf von Sachanlagen und immateriellen Vermögensgegenständen; ohne Akquisitionen und Unternehmenszukäufe

3 Ziel 2025: Ohne Folgebewertungen von Eigenkapitalinstrumenten

4 Ziel 2025: Basierend auf der normalisierten Konzernsteuerquote des Vorjahres

Es können Rundungsdifferenzen entstehen. Prozentabweichungen sind grundsätzlich mit den exakten Werten gerechnet.



Ergebnisse 2024 im Überblick

* ohne Berücksichtigung der (umsatzerhöhenden, aber ergebnisneutralen) Umstellung eines von CEWE belieferten Handelspartners auf die provisionsbasierte Abrechnung

Es können Rundungsdifferenzen entstehen. Prozentabweichungen sind grundsätzlich mit den exakten Werten gerechnet.

Erläuterungen zur Tabelle „Ergebnisse nach Geschäftsfeldern“

(1) Fotofinishing: Produktion und Vertrieb von Fotoprodukten wie dem CEWE FOTOBUCH, Kalender, Grußkarten, Wandbilder und einzelnen (analogen und digitalen) Fotos sowie weiterer Fotoprodukte

(2) Einzelhandel: Handel mit Foto-Hardware wie z.B. Kameras oder Objektiven in Norwegen, Schweden, Polen, Tschechien und Slowakei

(3) Kommerzieller Online-Druck: Produktion und Vertrieb von kommerziellen Druckprodukten der Online-Druckportale von SAXOPRINT, viaprinto und LASERLINE

(4) Sonstiges: Struktur- und Gesellschaftskosten sowie das Ergebnis aus Immobilienbesitz und Beteiligungen werden im Geschäftsfeld Sonstiges gezeigt



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Axel Weber (Leiter Investor Relations)

E-Mail: IR@cewe.de

Internet: cewe-group.com , cewe.de , pixum.de , deindesign.de , whitewall.com , cheerz.com , saxoprint.de, viaprinto.de , laser-line.de

Finanzterminkalender

(soweit terminiert)

15.05.2025 Veröffentlichung der Q1 2025 Zwischenmitteilung

04.06.2025 CEWE-Hauptversammlung 2025, Weser-Ems-Halle Oldenburg

12.06.2025 Warburg Highlights Konferenz, Hamburg

14.08.2025 Veröffentlichung des H1 2025 Zwischenberichts

27.08.2025 Montega Konferenz HIT, Hamburg

23.09.2025 Berenberg & Goldman Sachs German Corporate Conference 2025, München

24.09.2025 Baader Investment Conference 2025, München

13.11.2025 Veröffentlichung der Q3 2025 Zwischenmitteilung

24.11.2025 Deutsches Eigenkapitalforum 2025, Frankfurt

Über CEWE

Die CEWE Group ist Europas führender Foto-Service und Onlinedruck-Anbieter.

Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE als erste Adresse im Foto-Service für alle entwickelt, die mehr aus ihren Fotos machen wollen. Dafür steht insbesondere das vielfach ausgezeichnete CEWE FOTOBUCH mit jährlich rund sechs Millionen verkauften Exemplaren. Weitere personalisierte Fotoprodukte erhalten Kunden zum Beispiel unter den Marken CEWE, Cheerz, DeinDesign, Pixum und WhiteWall – sowie bei vielen führenden europäischen Einzelhändlern. Rund um ihre persönlichen Fotos werden sie in diesen Markenwelten zu vielfältigen kreativen Gestaltungen inspiriert und vertrauen dem Unternehmen jährlich mehr als 2 Mrd. Fotos an.

Zusätzlich hat die CEWE Group für den Onlinedruck-Markt eine hocheffiziente Produktion für Werbe- und Geschäftsdrucksachen aufgebaut. Über die Vertriebsplattformen SAXOPRINT, LASERLINE und viaprinto erreichen jährlich Milliarden Qualitätsdruckprodukte zuverlässig ihre Kunden.

Die CEWE Group ist auch durch die Gründerfamilie Neumüller als Ankeraktionär auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet und wurde dafür bereits mehrfach ausgezeichnet: Wirtschaftlich langfristig orientiert; partnerschaftlich und fair mit Kunden, Mitarbeitenden sowie Lieferanten; gesellschaftlich verantwortlich und umwelt- sowie ressourcenschonend.

Die CEWE Group ist mit 4.000 Mitarbeitenden in 21 Ländern präsent. Die CEWE-Aktie ist im SDAX notiert. Mehr unter www.cewe-group.com.

27.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2107068 27.03.2025 CET/CEST