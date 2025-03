EQS-News: Rational AG steigert Umsatzerlöse um 6 Prozent auf 1,194 Milliarden Euro

EQS-News: RATIONAL AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Rational AG steigert Umsatzerlöse um 6 Prozent auf 1,194 Milliarden Euro



27.03.2025 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Rational AG steigert Umsatzerlöse um 6Prozent auf 1,194 Milliarden Euro

Umsatzerlöse wachsen im Jahr 2024 um 6 Prozent auf 1,194 Milliarden Euro

Starke Umsatzentwicklung in Nordamerika und Europa

EBIT-Marge steigt auf 26,3 Prozent

Dividende von 15,00 Euro vorgeschlagen

Prognose für 2025: Fortsetzung des langfristigen Wachstumstrends bei hoher Ertragskraft erwartet

Landsberg am Lech, 27. März 2025 „Auch 2024 hat einmal mehr gezeigt, dass unser finanzieller Erfolg auf dem Vertrauen und der Zufriedenheit unserer Kunden basiert – nicht umgekehrt. Die Kundenzufriedenheit ist für uns der entscheidende Leistungsindikator. Mit einem Net-Promoter-Score von 60 setzen wir erneut Maßstäbe. Als Ergebnis konnten wir auch finanziell erfolgreich und profitabel wachsen“, so CEO Dr. Peter Stadelmann erfreut. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Landsberg am Lech legte am Morgen des 27. März 2024 den Geschäftsbericht für 2024 vor.

Umsatzerlöse wachsen auf 1,194 Milliarden Euro

Rational setzte das erfolgreiche Wachstum auch im vierten Quartal fort. Mit 318,0 Millionen Euro stiegen die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr um 9 Prozent (Q4 2023: 292,8 Millionen Euro). Der Umsatz im gesamten Jahr 2024 wuchs um 6 Prozent beziehungsweise 68 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. Besonders die beiden größten Regionen Europa (ohne Deutschland) und Nordamerika lieferten mit einem Umsatzplus von jeweils rund 7 Prozent einen wichtigen Wachstumsbeitrag. In Nordamerika konnte Rational einem schwachen Markttrend erfolgreich entgegenwirken. In Lateinamerika überschritten die Umsatzerlöse den Vorjahreswert auf niedrigerem absolutem Niveau sogar um 17 Prozent. Nach dem starken Wachstum des Vorjahres verzeichnete Rational in Asien etwas geringere Umsatzerlöse als im Vorjahr. Zum Jahresende entwickelte sich der Heimatmarkt Deutschland sehr erfolgreich und trug besonders im vierten Quartal positiv zum Wachstum bei.

Mit einem Plus von 16 Prozent stiegen die Umsatzerlöse der Produktgruppe iVario besonders erfreulich. Die Produktgruppe iCombi konnte den Vorjahreswert um 5 Prozent übertreffen. „Neben einer gestiegenen Verkaufszahl an iCombi- und iVario-Kochsystemen profitierten wir auch von der starken Nachfrage im After-Sales-Geschäft“, erläutert CFO Jörg Walter.

Stabiles Kostenniveau führt zu erfreulichem Ergebnis

Entsprechend der positiven Umsatzentwicklung konnte Rational auch starke Ertragskennzahlen verzeichnen. Die Rohertragsmarge verbesserte sich um 2,5 Prozentpunkte auf 59,2 Prozent (2023: 56,7 Prozent). Die Rohstoff- und Logistikkosten stabilisierten sich auf einem niedrigeren Niveau, insbesondere bei Edelstahl-, Chemie- und Energiekosten. „In Sachen Preiserhöhungen waren wir immer sehr vorsichtig. Sie bringen keinen Kundennutzen. Um unseren Kunden auch weiterhin ein gutes Angebot zu machen, geben wir die Kostenersparnisse bei Reinigungsprodukten weiter“, erklärt Dr. Peter Stadelmann. Das Unternehmen gab Anfang 2025 bekannt, die Preise ausgewählter Reinigungsprodukte zu senken.

Das EBIT (Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern) stieg um 13 Prozent auf 314 Millionen Euro. „Wie schon in den Vorquartalen profitierten wir auch zum Jahresende von einem stabilen Kostenniveau und erfreulichem Umsatzwachstum“, so CFO Jörg Walter. „Vor allem positive Effekte auf der Beschaffungsseite haben unsere EBIT-Marge gestärkt. Gleichzeitig haben wir durch die Erhöhung unserer Forschungs- und Entwicklungsausgaben weiter in die Zukunft von Rational investiert“, ergänzt der CFO.

15,00 Euro Dividende je Aktie vorgeschlagen

Aufgrund der positiven Ertragsentwicklung schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 14. Mai 2025 eine Dividende von 15,00 Euro vor. Dies entspricht einer Gesamtausschüttung von 170,6 Millionen Euro. Auch nach der Ausschüttung bleibt laut Rational ausreichend Liquidität im Unternehmen. „Wir möchten unsere Aktionäre angemessen am Unternehmenserfolg teilhaben lassen. Unsere finanzielle Stabilität als Unternehmen ohne Bankschulden erlaubt uns das auch in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten“, erläutert CFO Jörg Walter die Situation. Die Ausschüttungsquote von 68 Prozent des Konzernjahresüberschusses liegt damit in etwa im langjährigen Mittel und die Dividendenrendite bezogen auf den Jahresschlusskurs 2024 bei 1,8 Prozent.

Über 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit

„Der Erfolg von Rational basiert auf unserem qualifizierten und hochmotivierten Personal. Rund 600 Mitarbeiter sind im Vertrieb tätig und wir planen, unser Vertriebsteam weiter zu verstärken.“, gibt CEO Stadelmann als Ausblick. Ein besonderer Fokus bei Neueinstellungen liegt laut Stadelmann auf Vertriebs- und vertriebsnahen Funktionen, während man sich bei Zentralfunktionen aktuell gut aufgestellt sieht. Zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2024 beschäftigte der Rational-Konzern 2.736 Menschen, sogenannte Unternehmer im Unternehmen (U.i.U.), davon rund 1.550 U.i.U. in Deutschland.

Rational feiert 25-jähriges Börsenjubiläum

Am 3. März 2000 wurde die Rational-Aktie zu einem Emissionskurs von 23 Euro erstmals an der Börse gehandelt. Der erste Kurs lag mit 35 Euro bereits 50 Prozent über dem Ausgabepreis. „Damals galt Rational als Vertreterin der ‚Old Economy‘ und wurde von vielen Marktteilnehmern nicht ernst genommen. Im Gegensatz zu vielen Technologieaktien, die nach spektakulären ersten Kurssteigerungen wieder verschwanden, konnte Rational dauerhaft erfolgreich bleiben“, so Stefan Arnold, Leiter Investor Relations bei Rational. Einen tieferen Einblick in die Kapitalmarkthistorie der Rational AG liefert das Unternehmen auf der Jubiläumswebsite „rat.ag/aktie-25“.

Prognose 2025

„Die für unsere Geschäftsentwicklung relevanten Trends sind weiterhin intakt. Langfristig erwarten wir ein Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. In Anbetracht der aktuellen Entwicklungen in Europa und in China halten wir ein Absatz- und Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich für 2025 für realistisch“, prognostiziert CFO Jörg Walter. Weltweite Preiserhöhungen sind nicht geplant. Stattdessen werden Investitionen in strategische Projekte und der Ausbau der Vertriebsstruktur weiter vorangetrieben. „Kosten, die diese Projekte und den Vertrieb nicht betreffen, werden wir möglichst konstant halten“, ergänzt der CFO. Insgesamt plant Rational, die operativen Kosten des Konzerns leicht überproportional zum Umsatzwachstum zu steigern. Daher wird für 2025 eine EBIT-Marge von rund 26 Prozent erwartet.

Ansprechpartner:

Rational Aktiengesellschaft

Stefan Arnold / Leiter Investor Relations

Tel. +49 (0)8191 327-2209

Fax +49 (0)8191 327-72 2209

E-Mail: ir@rational-online.com

rational-online.com

Redaktionshinweis:

Rational ist der weltweite Markt- und Technologieführer für innovative Kochsysteme in der gewerblichen Speisenzubereitung. Der Kundenstamm reicht von Restaurants und Hotels über Betriebskantinen, Krankenhäuser, Schulen, Universitäten, Militär, Gefängnisse und Altenheime bis hin zu Schnellrestaurants, Partyservices, Supermärkten, Bäckereien und Imbissbuden, Metzgereien, Tankstellen und Lieferdiensten einschließlich sogenannter Geisterküchen.

Gemäß Unternehmenseinschätzung liegt das weltweite Marktpotenzial für Combi-Dämpfer bei 4,8 Millionen Kunden, von denen noch rund 75 Prozent traditionelle Kochgeräte nutzen. Mit dem iCombi, dem iVario und dem iHexagon, den intelligenten Kochsystemen, können all diese Geräte ersetzt werden. Kunden verbessern dadurch die Qualität ihrer Speisen und sparen bares Geld. Dazu bietet Rational eine Vielzahl von Dienstleistungen für Kunden an, wie Zubehör, Pflegeprodukte, Ersatzteile, Schulungen und technische Services.

Ergebnisse der einzigartigen Kundennutzenphilosophie sind Marktführerschaft, Wachstum, Profitabilität und Stabilität, die sich in folgenden Kennzahlen aus 2024 ausdrücken: 50 Prozent Weltmarktanteil, 1.194 Millionen Euro Umsatz, 314 Millionen Euro EBIT, 26 Prozent EBIT-Marge, 77 Prozent Eigenkapitalquote.

27.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2106842 27.03.2025 CET/CEST